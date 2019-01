et AFP

Jean-Michel Bazire, au sommet. Sur Bélina Josselyn, le Français a réalisé une course parfaite pour remporter le Grand Prix d'Amérique 2019, qui s'est déroulée à Vincennes ce dimanche 27 janvier. Après avoir terminé deux fois dans les cinq premier, l'heure du sacre est donc enfin arrivée pour la jument française et son driver.





La deuxième place est revenue à l'outsider Looking Superb, mené par Alexandre Abrivard. Le tenant du titre, le suédois Readly Express piloté par Björn Goop a pris la troisième place.

En revanche, déception Bold Eagle, qui ne signera pas une troisième victoire dans le Grand Prix d'Amérique. L'icône du trot, drivé par Franck Nivard, a terminé à la sixième place sans jamais avoir réussi à se porter aux avant-postes.



