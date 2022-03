Formule 1 : Sergio Perez décroche la pole position en Arabie Saoudite

Le Mexicain Sergio Perez a décroché ce samedi la première pole position de sa carrière. Le pilote Red Bull a devancé les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Max Verstappen n’a réalisé que le 4è temps.

En revanche rien ne va plus chez Mercedes. La monoplace de Lewis Hamilton en manque de vitesse n’a pu faire mieux que le 16è temps. C’est la première fois depuis le Grand Prix du Brésil en 2017, soit 83 courses, que le septuple champion du Monde ne passe pas la Q1.

Du côté des Français, Esteban Ocon au volant de son Alpine décroche une très belle 5è place sur la grille de départ. Pierre Gasly sur AlphaTauri a réalisé le 9è temps

La séance de qualifications ce samedi sur le circuit de Jeddah a été marquée par l’énorme crash de Mick Schumacher. L’Allemand qui a perdu le contrôle de sa Haas a violemment percuté le mur et a été transporté conscient au centre médical.

Le départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite sera donné dimanche à 19h heure française.

