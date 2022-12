FORMULE 1 : Patrick Tambay est décédé

Patrick Tambay est décédé à l'âge de 73 ans, a indiqué à l’AFP dimanche 4 décembre un membre de sa famille. Issu d’une famille aisée, Patrick Tambay avait débuté sa carrière sportive par le ski où il fut en 1968 sacré champion de France junior de descente et vice-champion en slalom. C’est en 1972 et après avoir remporté le Volant Elf qu’il débute le sport automobile.

Après dix saisons en Formule 1 où il a pris 114 départs chez Théodore Racing, McLaren, Ligier, Ferrari, Renault et Haas, Patrick Tambay totalisera 11 podiums mais surtout deux victoires, au GP d'Allemagne 1982 et au GP de Saint-Marin 1983

Patrick Tambay avait également gagné à deux reprises le championnat nord-américain Can-Am (1977 et 1980), a participé à quatre reprises aux 24 Heures du Mans et pris le départ de plusieurs Paris-Dakar à la fin des années 80.

Après sa carrière de pilote, il s’était lancé dans la politique devenant adjoint au maire du Cannet dans les Alpes Maritime puis conseiller général. Atteint depuis des années de la maladie de Parkinson, il est l'un des rares Français à avoir eu le privilège de conduire une Ferrari en Formule 1.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info