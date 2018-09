Formule 1 : les "grid girls" exceptionnellement de retour à Singapour

publié le 13/09/2018 à 13:57

Après les Grand Prix disputés sur le continent européen, direction l’Asie et en nocturne pour la 15e épreuve du championnat, programmée dimanche 16 septembre 2018 à Singapour, cette course étant la seule du calendrier à se disputer totalement de nuit. Et si les 110.000 spectateurs attendus sur ce circuit urbain espèrent un beau duel entre Mercedes et Ferrari, ils auront surtout l’occasion, comme à Monaco en mai dernier, de voir les "grid girls" avant le départ de l’épreuve.





En effet, Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux du championnat du monde de Formule 1 qui depuis cette saison estime "que cette coutume ne cadre plus avec les valeurs véhiculées par la F1 et va à l’encontre des normes sociales actuelles", a délivré une autorisation exceptionnelle aux organisateurs de ce Grand Prix, qui ont reçu le feu vert pour la présence d’hôtesses de l’air de la compagnie aérienne Singapore Airlines sur la grille de départ.

Une décision qui ne devrait pas perturber les vingt pilotes arrivés en milieu de semaine dans la cité-état et qui ont hâte d’en découdre après cette mini-trêve de quinze jours. C’est par contre la pluie qui devrait perturber les débats car la météo s’annonce particulièrement humide pour les séances de qualifications et pour la course. Dans ces conditions, Mercedes et le champion du monde en titre Lewis Hamilton semblent être les plus à l’aise après les succès obtenus en Allemagne et en Hongrie et la pole en Belgique.

Les Français en quête de rebond

Cela pourrait aussi profiter aux Français, en manque de puissance moteur sur leur monoplace comme Pierre Gasly sur sa Toro Rosso. "C’est un circuit très technique qui correspond à nos voitures, ce n’était pas le cas à Monza et à Spa où il y a de longues lignes droites. J’ai hâte d’y être car c’est la première fois que je vais rouler à Singapour".



Après sa 6e place lors du dernier Grand Prix en Italie au volant de sa Force India et alors que son avenir en F1 est toujours aussi incertain, le Normand Esteban Ocon espère lui aussi à nouveau "performer" sur le circuit de Marina Bay lui qui, en début de semaine, a écrit un poignant message sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas de chemin facile dans ma carrière. Je peux vous promettre que ce n'est pas maintenant que je vais abandonner. Je rêve F1, je m'entraîne F1, je mange F1, je joue F1, je pense F1... Je suis né pour courir et mon seul but est d'être champion et le sera toujours".

Autre Français à l’avenir incertain pour 2019, Romain Grosjean. Disqualifié du GP d'Italie après avoir décroché la 6e place, le Français espère que son écurie Haas choisira rapidement ses pilotes pour la prochaine saison. Le départ du Grand Prix de Singapour sera donné à 14h10 (heure française) dimanche.