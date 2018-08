publié le 24/08/2018 à 16:41

En Wallonie où l’on parle majoritairement français, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Romain Grosjean ne seront pas dépaysés ce week-end (24 au 26 août) à l’occasion du Grand Prix de Belgique, 13e manche du championnat du Monde, qui se dispute sur le célèbre circuit de Spa Francorchamps où, dans les tribunes, les pelouses et forêts autour du circuit, sont attendus plus de 265.000 supporters durant ces trois jours.



D’ailleurs, depuis leur arrivée en Belgique, les trois représentants tricolores s’en sont vite rendus compte. "C’est toujours plaisant de venir ici sur ce circuit mythique", explique Pierre Gasly (Toro Rosso) qui suscite toutes les attentions, trois jours après avoir annoncé son arrivée chez Red Bull en 2019 à la place de Ricciardo.

"Beaucoup de gens me félicitent, c’est très sympa. Mais je n’oublie pas qu’il y a une course dimanche et que cela s’annonce difficile même si Spa est mon circuit préféré pour y avoir souvent brillé. La dernière fois que j’ai roulé ici, c’était en GP2. Et j’ai gagné."

Alors qu’Hamilton, Vettel et Alonso restent les chouchous du public Belge, la séance d’autographes et de selfies du jeudi après-midi a également prouvé qu’Esteban Ocon avait de nombreux fans en Belgique. "Ils me suivent depuis mes premières compétitions et ont toujours de belles attentions vis-à-vis de moi", sourit le pilote Racing Point Force India, nouveau nom de son écurie.



Après un mois de pause le championnat du monde reprend donc ses droits pour cette avant dernière manche sur le continent Européen. Un rendez-vous qui a déjà souri à Romain Grosjean (Haas), qui au volant d’une Lotus, avait terminé troisième en 2015, derrière les deux Mercedes d’Hamilton et Rosberg.



"J’adore ce circuit, cette ambiance. C’est un circuit à très haute vitesse avec ce mythique passage du Raidillon où on a l’impression d’être dans des montagnes russes". Romain Grosjean en pleine opération "reconquête" auprès de son écurie où sont avenir est encore incertain, a donc l’obligation de bien figurer lors de ce 63e Grand Prix de Belgique, le 50e à Spa.

Grand Prix de Formule 1 de Belgique

Essais Libres

Vendredi 24 août 11h - 12h30 et 15h - 16h30 et samedi 25 août 12h - 13h

Qualifications

Samedi 25 août 15h - 16h

Course (44 tours)

Dimanche 26 août 15h10 - 17h10