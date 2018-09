publié le 02/09/2018 à 17:27

À Monza, dimanche 2 septembre, Lewis Hamilton a remporté la 68e victoire de sa carrière en Formule 1. Le quadruple champion du Monde a déjoué tous les pronostics en s’imposant dans le temple des tifosi qui attendent une victoire Ferrari depuis 2010 sur l’autodrome Milanais.



C’est la 5e victoire de la saison du Britannique qui creuse l’écart en tête du championnat du Monde puisque son principal rival, l’Allemand Sebastian Vettel n’a terminé qu’à la quatrième place et est désormais relégué à 30 points du leader.

La deuxième place de ce Grand Prix d’Italie, 990e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 revient à Kimi Räikkönen (Ferrari) qui devance l’autre pilote Mercedes Valtteri Bottas.

Dans cette course et comme bien souvent, le départ fut agité et entaché d’incidents, le premier ruinant les espoirs du jeune pilote néo-zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) contraint à l’abandon après la perte d’une roue suite à un accrochage avec la Sauber de Marcus Ericsson.



Mais c’est surtout l’accrochage dans la deuxième chicane entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton qui a retenu toute l’attention, Vettel partant en tête à queue, aileron avant endommagé et contraint de repartir en dernière position après la levée du drapeau jaune. Dès lors, le pilote Ferrari se lança dans une remontée fantastique, supporté par les milliers de tifosi tout acquis à sa cause mais ne parvenait pas à monter sur le podium.

Grosjean décroche la 6e place

Du côté des Français, superbe sixième place de Romain Grosjean sur sa Haas. Il devance Esteban Ocon (Force India) qui, une fois de plus entre dans les points et réalise une superbe course, de bonne augure pour le pilote normand qui attend toujours de savoir de quoi son avenir en Formule 1 sera fait. Déception par contre pour l’autre Normand du peloton qui termine 15e alors qu’il s’était élancé de la 9e place.



Après cette étape italienne, il reste sept Grand Prix à disputer cette saison. Le prochain aura lieu le 16 septembre à Singapour.