publié le 16/08/2018 à 18:55

C’est donc un Espagnol qui va remplacer… un Espagnol au sein de l’écurie Britannique. Carlos Sainz Jr, 23 ans, fils de l’ancien champion du Monde des Rallyes Carlos Sainz, avait fait ses débuts en Formule 1 en 2015 avec Toro Rosso avant d’aller chez Renault en 2017 où il était "prêté" par la filière Red Bull. Il a à ce jour disputé 72 Grand Prix.



Actuel 11e du championnat du Monde des pilotes, le jeune espagnol sera l'an prochain au volant de l'une des deux McLaren à moteur Renault et succédera ainsi à son compatriote Fernando Alonso qui a acté son départ de la Formule 1 pour continuer en endurance avec Toyota et préparer le championnat Indy aux États-Unis.



"Je suis ravi d'enfin pouvoir confirmer que je serai pilote McLaren pour la saison 2019", explique Carlos Sainz dans le communiqué signé McLaren. "C'est quelque chose que j'envisageais depuis un moment et je suis particulièrement enthousiasmé par ce nouveau chapitre de ma carrière. J'ai toujours été fan de McLaren. C'est un grand nom de la Formule 1 avec un héritage incroyable, et les pilotes qui ont couru pour McLaren au fil des années font partie des héros de la F1."



Une nouvelle génération de pilotes espagnols

"Bien sûr, Fernando en fait partie, donc ça représente beaucoup pour moi de prendre son baquet et d'être la nouvelle génération de pilotes espagnols à piloter une McLaren. Enfin, je souhaite remercier tout le monde chez McLaren de m'avoir donné cette opportunité de réaliser un rêve d'enfance. L'équipe a un projet d'avenir à long terme et j'ai hâte de jouer un rôle clé dans son retour vers le succès."

Carlos Sainz qui signe chez McLaren, cela veut donc dire qu’il quitte la filière Red Bull qu’il avait intégré en 2010. Un temps pressenti pour être le remplaçant "logique" de l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) qui a signé chez Renault, il ouvre la porte au Français Pierre Gasly actuellement chez Toro Rosso et lui aussi issu de la filière Red Bull.