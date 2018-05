Fernando Alonso remporte les 6 heures de Spa Francorchamps sur Toyota

publié le 06/05/2018 à 08:47

Sous les yeux de Jean Todt, président de la FIA, Fernando Alonso a franchi le drapeau à damier en vainqueur ce samedi 5 mai 2018 sur le circuit de Spa Francorchamps. Pour sa première sortie officielle au volant de la Toyota Hybrid engagée dans le championnat du Monde d’endurance, le double champion du monde de Formule1 a donc prouvé aux nombreux observateurs, mais aussi au public Belge, que son arrivée en endurance n’était pas un caprice mais bel et bien un nouveau défi puisque l’Espagnol ne cache pas son ambition de remporter les 24 heures du Mans en juin prochain.



Sur le circuit des Ardennes Belges et pour cette grande répétition avant le rendez-vous des 24 heures, la Toyota n°8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima partie en tête a mené la totalité des six heures de course pour s’imposer avec trois secondes d’avance sur la Toyota n°7.

Dans cette catégorie des LMP1 où la BR1 du Team DragonSpeed n’a pas pris le départ après le violent crash survenu la veille dans le raidillon (le Brésilien Pietro Fittipaldi a été hospitalisé), Toyota devance de deux tours les deux prototypes du team privé Rebellion confiés notamment à l’Allemand triple vainqueur des 24 heures du Mans André Lotterer mais également au jeune Français Thomas Laurent.

En catégorie LMP2 et pourtant partie en pôle position, Alpine termine 3ème derrière le prototype du Team GDrive dans lequel évolue le pilote de Formule E Jean-Eric Vergnes et la voiture du Jackie Chan racing team qui monte sur la deuxième marche du podium.





Fernando Alonso qui n’avait plus gagné de courses automobile depuis le GP d’Espagne de Formule 1 le 12 mai 2013 sur le circuit de Catalogne à Barcelone, avait le sourire au sortir du podium. "Super heureux, nous avons fait une course parfaite, et c’est tellement agréable de se retrouver sur le podium. J’y resterai bien toute la nuit". Et le pilote espagnol d’ajouter : "Maintenant nous sommes prêts pour Le Mans où la course sera bien plus dure".