F1 – GP de Hongrie : Lewis Hamilton décroche la pole position

C’est un petit événement, Lewis Hamilton a renoué avec la pole position ce samedi 22 juillet 2023 en s’adjugeant le meilleur temps des qualifications devant Max Verstappen.

Le pilote Mercedes qui restait sur 33 séances de qualifications sans pole, sa dernière étant lors du GP d’Arabie Saoudite en 2021, retrouve donc des couleurs en s’adjugeant sa 9è pole position sur le Hungaroring, sa 104è en carrière. C'est la première pole position de Mercedes cette saison.

Lewis Hamilton s’élancera donc devant Max Verstappen (Red Bull) et les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, les 5è et 6è temps ayant été réalisés par Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Charles Leclerc (Ferrari)

Chez Alpine, où son patron Laurent Rossi a été remercié avant ce Grand Prix de Hongrie, les deux Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly n’ont pu faire mieux que les 12è et 15è temps, Esteban Ocon dénonçant le manque de performance de sa monoplace à l’issue de cette séance de qualification.

Le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné à 15h (heure française)



