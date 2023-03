F1 – GP d’Arabie Saoudite : Sergio Perez décroche la pole position

Comme Max Verstappen a été trahi par sa boite de vitesse et n’a pu faire mieux que le 15è temps, c’est son coéquipier de l’écurie Red Bull qui a réalisé le meilleur temps des qualifications et qui s’élancera, comme l’an passé en tête du Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Sur le circuit urbain et très rapide de Djeddah, Charles Leclerc a réalisé le deuxième temps sur sa Ferrari, mais le Monégasque pénalisé de dix places pour changement de boitier électronique ne partira qu’en 12è position.

C’est L’Espagnol Fernando Alonso sur Aston Martin qui a réalisé le 3è des qualifications devant la Mercedes de Georges Russel et la Ferrari de Carlos Sainz

Belle performance des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont respectivement placé leur Alpine au 6è et 9è rang.

Le départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite dimanche 19 mars à 18 heures (heure française)

