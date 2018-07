et AFP

publié le 25/02/2017 à 17:37

Le XV de France a été assez nettement battu par l'Irlande (19-9) samedi à Dublin à l'occasion de la 3e journée du Tournoi des six nations. Les Bleus, menés d'une courte tête à la pause (6-7), ont pris l'eau au retour des vestiaires, encaissant neuf points en dix minutes (44e à 54e minutes).





Malgré vingt bonnes premières minutes, le XV de France a de nouveau échoué dans sa quête d'un succès contre une nation majeure samedi à Dublin. Il faudra donc repasser, et attendre la tournée de juin en Afrique du Sud pour que les Bleus décrochent éventuellement ce fameux match référence après lequel ils courent désespérément.



Les Bleus auraient pu creuser l'écart si Gaël Fickou, sur l'action de la deuxième pénalité de Lopez, n'avait pas commis un léger en-avant alors que Rémi Lamerat allait aplatir. Ce fut la dernière fois que les Bleus s'approchèrent de la ligne adverse.

L'Irlande a concrétisé sa nette domination par la botte de Jonathan Sexton, de retour après avoir manqué les deux premiers matches et auteur de deux pénalités (44e et 54e minute), plus un drop (50e). Battus en Angleterre en ouverture (16-19) puis vainqueurs de l'Ecosse (22-16), ils se déplaceront en Italie le 11 mars à l'occasion de la 4e journée.

La fiche technique

Tournoi des six nations - 3e journée

À Dublin (Aviva Stadium), Irlande bat France 19 à 9 (mi-temps: 7-6)

Temps : frais et humide, pluie fine en début de seconde période

Terrain : bon

Spectateurs : 52.000 environ

Arbitre : Nigel Owens (WAL)



Les points :

Irlande : 1 essai Murray (29), 1 transformation Sexton (29), 1 drop Sexton (50), 3 pénalités Sexton (45, 55), Jackson (76)

France : 3 pénalités Lopez (12, 19, 74)



Les équipes :

Irlande : R. Kearney (Trimble 51) - Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo - (o) Sexton (Jackson 69), (m) Murray (Marmion 79) - S. O'Brien (O'Mahony 68), Heaslip, Stander - Toner, D. Ryan (Henderson 60) - Furlong (Ryan 74), Best (cap., Scannell 68), J. McGrath (Healy 60)

France : Spedding (D. Camara 74) - Huget, Lamerat (Chavancy 60), Fickou, Nakaitaci - (o) Lopez, (m) Serin (Machenaud 62) - Gourdon, Picamoles, B. Le Roux (Ollivon 60) - Maestri, Vahaamahina (Le Devedec 51) - Slimani (Atonio 51), Guirado (cap., Tolofua 62), Baille (Ben Arous, 51)

Tournoi des VI Nations 2017 : le programme du XV de France :

Samedi 4 février :

Angleterre-France : 19-16



Dimanche 12 février :

France-Écosse : 22-16



Samedi 25 février :

Irlande-France : 19-9



Samedi 11 mars :

14h30 : Italie-France à Rome



Samedi 18 mars :

15h45 : France-Pays de Galles à Saint-Denis

Tournoi des VI Nations 2017 : le classement

Classement : Pts J G N P

1. Angleterre 8 2 2 0 0

2. Irlande 6 2 1 0 1

3. Pays de Galles 5 2 1 0 1

4. France 5 2 1 0 1

5. Ecosse 5 2 1 0 1

6. Italie 0 2 0 0 2 17