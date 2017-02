MINUTE PAR MINUTE - Le XV de France entame son Tournoi 2017 par le "crunch", samedi 4 février (17h50), à Twickenham.

Crédit : Christophe Ena/AP/SIPA Maxime Machenaud à la lutte avec Danny Care en mars 2016

par Gregory Fortune publié le 04/02/2017 à 17:20

Deux mois après avoir tenu tête aux All Blacks (19-24), le XV de France se frotte d'entrée à une Angleterre invaincue en 2016 et tenante du titre, pour le deuxième Tournoi des VI Nations de l'ère Guy Novès. Après être repartis quasiment de zéro il y a tout juste un an, les Bleus commencent à acquérir quelques certitudes. Il leur reste à décrocher une victoire référence.



Mais s'imposer à Twickenham, ce qui n'est plus arrivé depuis août 2007 (février 2005 dans le Tournoi), serait un véritable exploit. Pour l'entrevoir, le sélectionneur, privé de son leader d'attaque Wesley Fofana, n'a "pas l'intention de fermer le jeu" et a donc aligné des demis amateurs d'espaces, Camille Lopez et Baptiste Serin.



Avant d'aspirer au grand large, il faudra cependant forcément batailler, au sol et dans les airs. Eddie Jones, qui en 2017 n'a pas perdu son goût du bon mot, a ainsi prévenu que ce serait "la guerre". Une déclaration musclée qui vise peut-être à faire oublier que ses rangs se sont éclaircis avec les forfaits de Chris Robshaw, George Kruis, Anthony Watson, Billy et Mako Vunipola.

Tournoi des VI Nations 2017 : le programme du XV de France :

Samedi 4 février :

17h50 : Angleterre-France à Londres



Dimanche 12 février :

17h00 : France-Écosse à Saint-Denis





Samedi 25 février :

17h50 : Irlande-France à Dublin



Samedi 11 mars :

14h30 : Italie-France à Rome



Samedi 18 mars :

15h45 : France-Pays de Galles à Saint-Denis