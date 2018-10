publié le 11/07/2018 à 12:20

Cinq étapes ont été disputées sur cette 105e Grande Boucle. Les quatre en ligne se sont terminées au sprint, avec au palmarès deux coureurs et les miettes pour les autres. Comme avant la victoire de la BMC lors du contre-la-montre par équipe de Cholet, Peter Sagan a succédé à Fernando Gaviria, mercredi 11 juillet à Quimper, au terme des 204,5 km au départ de Lorient.



Le Slovaque a réglé un sprint de costauds entre des coureurs plus puncheurs que sprinteurs purs. Les Arnaud Démarre, Marcel Kittel, Mark Cavendish, André Greipel, ainsi que Gaviria n'ont pas résisté à l'enchaînement de cinq côtes répertoriées dans la deuxième moitié du parcours.

Sur la ligne, Sagan devance l'Italien Sonny Colbrelli, le Belge Philippe Gilbert, l'Espagnol Alejandro Valverde et le Français Julian Alaphilippe. Il s'agit de la 10e victoire d'étape sur le Tour du triple champion du monde en titre, à 28 ans. Au classement général, le Slovaque pointe à la 39e place à 2 minutes 46 du leader, le Belge Greg Van Avermaet, qui possède 2 secondes d'avance sur l'Américain Tejay Van Garderen.

Le nouveau Top 10 du classement général. Van Avermaet encore en jaune demain. Gilbert remonte à la 3ème place. Uran et Majka intègrent le Top 10. #TDF2018 pic.twitter.com/SaHYU9tceH — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 11 juillet 2018

Chavanel rate le maillot à pois

Sagan conforte un peu plus son maillot vert de meilleur sprinteur. Celui à pois de meilleur grimpeur bascule sur les épaules du Letton Toms Skuijns et non sur celles de Sylvain Chavanel, qui s'est battu durant tout le début de l'étape pour ce précieux sésame. Le Français a été à l'initiative de l'échappée du jour.





Outre Skuijns, cinq coureurs ont longtemps fait la course en tête avec "Mimosa" : les Français Lilian Calmejane, Nicolas Edet (Cofidis) et Élie Gesbert (Fortuneo) et les Belges Jasper De Busyt (Lotto-Soudal) et Julien Vermote (Dimension Data). Chavanel a pris ensuite les devants pendant une quarantaine de kilomètres puis son coéquipier Calmejane, Skujins et Edet ont fini par rester seuls à l'avant de la course.

Double ration de Mûr-de-Bretagne jeudi

L'écart sur le peloton, qui avait culminé à 4 minutes et demie, a fondu au gré des cinq ascensions (deux de 4e catégorie, trois de 3e catégorie) sur les petites routes bretonnes illuminées par le soleil. Skujins et Calmejane ont abordé les 25 derniers kilomètres avec une minute d'avance et ont été repris à 12 kilomètres de la ligne.



Jeudi, la 6e étape, de Brest à Mûr-de-Bretagne (181 km), se conclut par une boucle de 16 kilomètres. La côte de Mûr-de-Bretagne (3e catégorie, 2 km de montée à 6,9% de pente moyenne), favorable aux puncheurs qui visent le succès d'étape voire le maillot jaune, est à franchir à deux reprises.

Le film de l'étape :

17h28 - Victoire de Peter Sagan à Quimper. Le Slovaque devant l'Italien Sonny Colbrelli et signe sa 2e victoire d'étape sur ce Tour après celle de dimanche 8 juillet à La Roche-sur-Yon. Le Belge Greg Van Avermaet garde le maillot jaune.

¿ Le champion du monde triomphe à Quimper



¿¿ P. Sagan

¿¿ S. Colbrelli

¿¿ P. Gilbert

¿¿ A. Valverde

¿¿ J. Alaphilippe#TDF2018 — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 11 juillet 2018

17h27 - Attaque de Philippe Gilbert, vite repris par un groupe Van Avermaet.



17h26 - Flamme rouge.



17h25 - Le peloton en file indienne sur une route étroite à 3 km de la ligne.



17h23 - Le Colombien Gaviria vient d'être lâché, il ne participera pas à la bagarre pour la victoire d'étape. 4 km avant k'arrivée.



17h20 - Taaramae repris. Plus que 6 km.



17h17 - 20 secondes d'avance pour Taaramae. 8 km à parcourir.



17h15 - Attaque de Taaramae (Direct Énergie) en tête de peloton.



17h14 - Peloton groupé mais sans les sprinteurs à l'exception de Sagan à 11 km de Quimper.



17h12 - Jonction à l'avant à 12 km de l'arrivée. Alaphilippe a pris une seconde de bonification de plus que Van Avermaet au sprint bonus.



17h09 - 14 km avant l'arrivée et seulement 27 secondes d'avance pour les deux hommes de tête.



16h57 - Skuijns passe en tête de la côte de la montagne de Locronan et s'empare du maillot de meilleur grimpeur. Le peloton à 59 secondes. 23 km à parcourir.



16h52 - Plus que 1 minute et 7 secondes d'avance pour Edet, Calmejane et Skuijns à 25,5 km de la ligne.



16h42 - 8 km avant la côte de la montagne de Locronan ( 2,2 km à 5,9%) pour le trio de tête. Le peloton à 1'45". 32 km à parcourir.



16h35 - Edet est revenu sur Skuijns et Calmejane mais le trio ne s'entend pas. 39 km à parcourir. 2 minutes d'écart avec le peloton.



16h30 - Chavanel repris par le peloton à 42,5 km de l'arrivée.



16h26 - Toms Skuijns passe seul au sommet de l'avant-dernière difficulté de la journée. Il attend néanmoins Lilian Calmejane.



16h25 - Plus que deux hommes en tête, le Français Lilian Calmejane (Direct Énergie) et le Letton Tom Skuijns (Trek). Le peloton à 2 :minutes. 45 km à parcourir.



16h23 - Chavanel lâché par ses trois compagnons de route.



16h18 - Les quatre hommes de tête s'approchent de la côte de Menez Quelerc'h (3 km de montée à 6,2% de pente moyenne) avec seulement 1 minute 30 de marge sur le peloton.



16h11 - Une chute a coupé le peloton en deux. Devant, le quatuor compte 2'06" d'avance à 54,5 de Quimper.



16h01 - Les Français Lilian Calmejane (Direct Énergie) et Nicolas Edet (Cofidis) et le Letton Toms Skuijns (Trek) sont revenus sur Sylvain Chavanel (Direct Énergie) à l'avant. Le peloton pointé à 2'59". 61,9 km à parcourir.



16h00 - Chavanel a pris 2 points de plus au sommet de la côte de la Roche du Feu, son coéquipier Calméjane 1.



15h58 - Changement de vélo pour Chris Froome dans le peloton.



15h55 - Chavanel dans la côte de la Roche du Feu.



15h42 - Prochaine difficulté en vue pour Chavanel dans 10 km. Il s'agit de la côte de la Roche du Feu (km 140,5, 1,6 km à 6,6%), en 3e catégorie.



15h35 - 81 km à parcourir pour l'homme de tête, Sylvain Chavanel (39 ans). 5 hommes sont à 37 secondes, le peloton à 3 minutes 37.



15h27 - Grosse chute dans le bas côté du Français Élie Gesbert (Fortuneo) au sein de l'échappée.



15h21 - Sylvain Chavanel virtuellement maillot à pois après le passage au sommet de la 2e côte du jour. Seul en tête, le Français compte 39 secondes d'avance sur ses poursuivants et 3'53" sur le peloton maillot jaune.



15h14 - Chavanel poursuit son effort en solitaire pour aller chercher le point en jeu au sommet de la côte de Trimen (km 113, 1,6 km à 5,6%), qui n'est que dans 3 km.



15h12 - Chavanel est bien passé seul en tête de la 1re difficulté répertoriée du jour. Ses 6 poursuivants pointent à 26 secondes, le peloton à 3'27".

¿¿ Sylvain Chavanel empoche les premiers pois de la journée. Prochaine difficulté dans 5km. #TDF2018 pic.twitter.com/B0YXAgDr9o — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 11 juillet 2018

15h07 - Chavanel lâche le groupe de tête pour aller chercher un point au classement de la montagne au sommet de la côte de Kaliforn.



15h04 - Les 7 hommes de tête dans une première côte, non répertoriée. Le peloton maillot jaune est pointé à 4'03" à 101 km de l'arrivée.



14h49 - Chavanel passe en tête du sprint intermédiaire sans avoir eu à bagarrer.

Sylvain Chavanel passe en tête du sprint intermédiaire de Roudouallec devant Nicolas Edet, en attente de confirmation. Le peloton va se jouer les points de la 8e place. #TDF2018 pic.twitter.com/MdGB6RQw2n — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 11 juillet 2018

14h34 - Cette étape devrait encore un plus s'animer après le sprint intermédiaire de Roudouallec, dans 13 km, avec la première des cinq difficultés répertoriées de la journée.



14h28 - 125,7 km à parcourir et désormais 5 minutes et 8 secondes d'avance pour les Français Sylvain Chavanel (Direct Énergie), Lilian Calmejane (Direct Énergie), Nicolas Edet (Cofidis) et Élie Gesbert (Fortuneo), le Letton Toms Skuijns (Trek), les Belges Jasper De Busyt (Lotto-Soudal) et Julien Vermote (Dimension Data).



14h15 - 3'42'' séparent le peloton des 7 fuyards.



13h55 - L'écart entre les hommes de tête et le peloton semble se stabiliser à 3'55'' alors qu'il reste 154 km de course.



13h30 - Toujours un peu plus de 3 minutes d'avance pour les 7 échappés à 164 km du but.



13h18 - Situation de course stabilisée : écart de 3'16" entre le peloton et les échappés.



13h09 - Chavanel, Calmejane, Edet, Gesbert, Skuijns, De Busyt et Vermote possèdent désormais 3 minutes de marge à 180 km de Quimper.



13h00 - L'avance du groupe de 7 augmente : 2'34" à 186,7 km de l'arrivée.

¿ - 188 km

The peloton lets the escapees go away : 2'30 gap now. ¿¿

Le peloton laisse filer : 2'30 d'avance pour l'échappée ! ¿¿

Live ¿¿ https://t.co/OK5buI9uXQ#TDF2018 pic.twitter.com/BSkjvtxUfY — Le Tour de France (@LeTour) 11 juillet 2018

12h56 - Au classement général, le mieux classé est Sylvain Chavanel, 39e à 1'48" du maillot jaune belge Greg Van Avermaet. Son équipe BMC roule d'ailleurs en tête de peloton.

La BMC se met déjà à rouler pour son maillot jaune Greg Van Avermaet. Une échappée de costauds devant, il ne faudra pas leur laisser trop de champ. #TDF2018 pic.twitter.com/1kw7GWnKNO — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 11 juillet 2018

12h54 - 1 minute 40 d'écart entre les échappés et le peloton maillot jaune.



12h52 - Les 7 hommes de tête sont les Français Sylvain Chavanel (Direct Énergie), Lilian Calmejane (Direct Énergie), Nicolas Edet (Cofidis) et Élie Gesbert (Fortuneo), le Letton Toms Skuijns (Trek), les Belges Jasper De Busyt (Lotto-Soudal) et Julien Vermote (Dimension Data).



12h49 - Le peloton semble laisser filer l'échappée initiée par Chavanel. 45 secondes d'avance pour les fuyards, au nombre de 7.



12h47 - Sylvain Chavanel est parti à l'avant. Plusieurs coureurs l'ont rejoint. Quelques mètres d'avance sur le peloton.

Grosse échappée en ce début d'étape ! Avec un petit groupe qui s'est détaché ! @chava_sylvain à la manoeuvre ! ¿#PrixAntargaz pic.twitter.com/AJRrPFWRde — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) 11 juillet 2018

12h46 - Abandon du grimpeur croate Robert Kiserlovski (Katusha).



12h43 - Chute à l'arrière du peloton. Un Katusha est à terre. Le Sky Gianni Moscon a aussi été impliqué. Il est reparti.



12h42 - Les paysages de ce début d'étape sont magnifiques le long de l'océan atlantique. Aucune échappée n'est encore formée.



12h40 - Le Français Thomas Boudat (Direct Énergie) lance la première attaque. Anthony Turgis (Cofidis) y va aussi.



12h40 - C'est parti pour cette 5e étape, la voiture de Christian Prudhomme s'est écartée.



12h37 - Deux départements, le Morbihan et le Finistère sont à l'honneur aujourd'hui, en alternance.



12h35 - Avant de véritablement se plonger dans cette 5e étape, revoici le parcours complet de cette Grande Boucle et les étapes à ne surtout pas manquer.



12h30 - Le peloton roule derrière la voiture rouge du directeur de course en attendant le départ réel, dans 10 minutes.



12h25 - 3e abandon sur ce Tour 2018 : l'Australien Michael Matthews, maillot fert l'an passé, est non partant pour cette 5e étape. Il est malade.



12h20 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 5e étape.