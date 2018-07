publié le 10/07/2018 à 13:05

Le Tour de France s'offre sa plus longue ligne droite d'arrivée, mardi 10 juillet, en conclusion de la 4e étape à Sarzeau, près du golfe du Morbihan. Le parcours de 195 km au départ de La Baule promet le scénario habituel des étapes de plaine, une échappée suivie d'un sprint. Une seule petite côte (800 m, km 135,5) figure sur le trajet traversant la Loire-Atlantique, une brève incursion en Ille-et-Vilaine, et le Morbihan.



"Il faut s'attendre à un sprint", convient le directeur de course Thierry Gouvenou. L'occasion pour le Colombien Fernando Gaviria, le plus rapide samedi à Fontenay-le-Comte, de prendre sa revanche après sa chute de dimanche à La Roche-sur-Yon ? La ligne droite finale de... 4 km conduit à la petite ville dont le maire est David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale (UCI) depuis septembre dernier.

Sarzeau (8.000 habitants), qui n'a encore jamais reçu le Tour, est située au cœur de la presqu'île de Rhuys entre l'Atlantique et le golfe du Morbihan. Départ de La Baule à 13h05 (départ réel à 13h25), arrivée à Sarzeau vers 17h51 (prévision à 44 km/h de moyenne).

Tour de France 2018 : le parcours de la 4e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

13h33 - Les quatre hommes de tête sont donc les Français Jérôme Cousin (Direct Énergie) et Anthony Perez (Cofidis) et les Belges Dimitri Claeys (Cofidis) et Guillaume Van Keirsbulck (Wanty).



13h30 - Quatre coureurs se sont échappés dès le km 0, deux Français et deux Belges, à moins de sept heures de la demi-finale France-Belgique du Mondial de foot en Russie.



13h28 - Cette fois c'est bien parti, Christian Prudhomme et sa voiture se sont écartés.



13h25 - Une chute à l'arrière du peloton retarde le coup d'envoi réel de cette 4e étape.



13h20 - Le maillot jaune est sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. Voici un aperçu du classement général :



1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 9 h 08:55.



2. Tejay Van Garderen (USA/BMC) à 0.

3. Geraint Thomas (GBR/SKY) 3.

4. Philippe Gilbert (BEL/QST) 5.

5. Bob Jungels (LUX/QST) 7.

6. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 7.

7. Tom Dumoulin (NED/SUN) 11.

8. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 11.

9. Michael Matthews (AUS/SUN) 11.

10. Rigoberto Uran (COL/EFD) 35.

11. Rafal Majka (POL/BOR) 50.

12. Daniel Oss (ITA/BOR) 50.

13. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 51.

14. Richie Porte (AUS/BMC) 51.

15. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 52.

16. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 53.

17. Mikel Landa (ESP/MOV) 53.

18. Christopher Froome (GBR/SKY) 55.

19. Taylor Phinney (USA/EFD) 56.

20. Adam Yates (GBR/MIT) 1:00.

21. Daryl Impey (RSA/MIT) 1:00.

22. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1:06.

23. Gorka Izagirre (ESP/BAH) 1:06.

24. Michael Valgren (DEN/AST) 1:06.

25. Romain Bardet (FRA/ALM) 1:15.

26. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:15.

27. Primoz Roglic (SLO/LNL) 1:15.

28. John Degenkolb (GER/TRE) 1:16.

29. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1:16.

30. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:16.

31. Egan Bernal (COL/SKY) 1:19.

32. Pierre Rolland (FRA/EFD) 1:26.

33. Mikel Nieve (ESP/MIT) 1:26.

34. Oliver Naesen (BEL/ALM) 1:31.

35. Maciej Bodnar (POL/BOR) 1:32.

36. Magnus Nielsen (DEN/AST) 1:33.

37. Simon Geschke (GER/SUN) 1:33.

38. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 1:38.

39. Daniel Martin (IRL/EAU) 1:38.

40. Chad Haga (USA/SUN) 1:41.

41. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1:42.

42. Tanel Kangert (EST/AST) 1:42.

43. Ramon Sinkeldam (NED/FDJ) 1:42.

44. Warren Barguil (FRA/FST) 1:46.

45. Laurent Pichon (FRA/FST) 1:46.

46. Yves Lampaert (BEL/QST) 1:46.

47. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 1:48.

48. Nikias Arndt (GER/SUN) 1:49.

49. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 1:51.

50. Thomas Boudat (FRA/DEN) 1:51.

...



13h16 - 4,5 km avant le départ réel.

13h05 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 4e étape de la Grande Boucle 2018.