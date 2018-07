publié le 26/07/2018 à 13:30

Au lendemain de la courte mais redoutable étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, les 146 coureurs encore en lice (sur 176 au départ) sur ce Tour de France 2018 retrouvent un terrain moins hostile. Le parcours de 171 kilomètres présente quelques aspérités : deux côtes de 4e catégorie, la première à Madiran (1,2 km de montée à 7% de pente moyenne), la seconde à l'entrée des 20 derniers kilomètres (côté d'Anos, 2,1 km à 4,6%). Mais les sprinteurs sont en droit d'espérer lutter pour la victoire.



L'arrivée est jugée dans le centre-ville de Pau (place de Verdun), au bout d'une ligne droite de 550 mètres. Halte traditionnelle de la Grande Boucle, pour être située à un endroit stratégique au pied des Pyrénées et disposer des infrastructures hôtelières nécessaires, Pau accueille la course pour la 70e fois. Seule Bordeaux (80 fois) l'a reçu plus souvent, en dehors de Paris qui a toujours été la ville d'arrivée.

Pierrick Fédrigo (2010, 2012) et l'Allemand Marcel Kittel (2017) sont les derniers vainqueurs dans la cité du roi Henri IV, aujourd'hui forte de 77.000 habitants. Départ fictif à 13h55 (réel à 14h), arrivée prévue entre 17h30 et 18h.

Le film de la journée :

14h33 - C'est parti pour l'échappée : désormais 1 minute et 10 secondes d'avance. Il y a donc le Français Thomas Boudat (Direct Énergie), les Australiens de Mitchelton-Schott Matthew Hayman et Luke Durbridge, le Belge Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) et le Hollandais Niki Terpstra (Quick-Step).



14h29 - 23 secondes d'écart entre les 5 de devant et le peloton, dans une longue ligne droite.



14h25 - L'écart est redescendu sous les 20 secondes entre les 5 de devant et l'avant du peloton : 17 secondes après 20 km de course.

Les Education First multiplient les tentatives mais on voit les Groupama-FDJ et Sky casser tous les coups. 20" pour les 5, ça ne part pas.

14h20 - Les échappés semblent en train de gagner la première bataille : 26 secondes de marge sur un peloton étiré à 156 km de l'arrivée. Un groupe de 4 est parti en contre mais se relève.



14h14 - Le bras de fer se poursuit entre les 5 hommes de tête et la tête du peloton. Les équipes de sprinteurs ne veulent pas les laisser filer.

¿ - 162 km

13" for 5 men in the lead ¿¿

13" pour un groupe de 5 à l'avant

14h11 - Les échappés restent dans le champ de vision du peloton, où de nombreux coureurs tentent encore de sortir. Écart de 9 secondes seulement.

14h07 - Un groupe de 5 se détache avec le Français Thomas Boudat (Direct Énergie).

5 coureurs attaquent d'entrée d jeu !

14h06 - Une vingtaine de coureurs sont partis à l'attaque.

Départ de la 18e étape avec plusieurs attaques dès le kilomètre 0, Guillaume Van Keirsbulck lance les hostilités.

14h05 - Olivier Le Gac est revenu à l'arrière du peloton, Christian Prudhomme s'écarte, c'est parti pour cette 18e étape.



14h03 - Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) a crevé, le départ réel va être reculé de quelques mètres.



14h01 - 700 m avant le départ réel.



13h55 - Les coureurs s'élancent pour 3 km de défilé. Les maillot distinctifs sont en tête de peloton.

Start in a few minutes! ¿

Départ imminent !

13h54 - Retour à un départ lancé derrière la voiture du directeur de course aujourd'hui.



13h51 - Froome vient de répéter au micro de France Télévisions qu'il était au service de Thomas à 100%. "L'important, c'est qu'un coureur du team Sky termine en jaune" sur les Champs-Élysées.



13h46 - Chris Froome a été malencontreusement plaqué par un gendarme à l'issue de la 17e étape hier.



13h39 - Voici le top 15 du classement général, qui ne devrait pas changer aujourd'hui :





1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 70 h 34:11.

2. Tom Dumoulin (NED/SUN) à 1:59.

3. Christopher Froome (GBR/SKY) 2:31.

4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2:47.

5. Nairo Quintana (COL/MOV) 3:30.

6. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 4:19.

7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4:34.

8. Romain Bardet (FRA/ALM) 5:13.

9. Daniel Martin (IRL/EAU) 6:33.

10. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 9:31.

11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 11:25.

12. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 11:31.

13. Bob Jungels (LUX/QST) 14:20.

14. Pierre Latour (FRA/ALM) 16:03.

15. Guillaume Martin (FRA/WGG) 22:30.

13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 18e étape.