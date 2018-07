publié le 25/07/2018 à 14:15

Que le spectacle commence. Avec ses trois ascensions dont une finale classée hors catégorie sur seulement 65 km - un format inédit -, la 17e étape de de Tour de France 2018 est sans aucun doute un tournant pour la victoire finale à Paris dimanche 29 juillet. 38,3 km de montée sont au programme dès les premiers hectomètres de la course, dont le départ est donné, autre nouveauté, à la manière d'une course de Formule 1, sur une grille.



Porteur du maillot jaune depuis une semaine, au soir de la deuxième étape alpestre, le Gallois Geraint Thomas s'élance donc en tête pour ce deuxième volte dans les Pyrénées. Au classement général, il devance son coéquipier chez la Sky et tenant du titre Christopher Froome de 1 minute et 39 secondes. Suivent le Néerlandais Tom Dumoulin à 1'50", le Slovaque Primoz Roglic à 2'38" et le Français Romain Bardet à 3'21".

Dès le premier kilomètre commence la montée de Peyresourde qui se prolonge jusqu'à la station de Peyragudes (14,9 km de montée à 6,7 % de pente moyenne). Suit la descente vers Loudenvielle et l'enchaînement avec un autre col de première catégorie, Azet-Val Louron (7,4 km à 8,3 %). Sans portion de plat à la fin de la descente, la course attaque ensuite le plus dur, le col du Portet, une ascension inédite. Les 16 kilomètres à 8,7 % mènent à l'altitude de 2215 mètres. Départ de Bagnères-de-Luchon à 15h15, arrivée au col du Portet vers 17h32.

tour de France 2018 : le profil de la 17e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

14h23 - "C'est très novateur, a souligné le directeur de la performance chez AG2R La Mondiale, Jean-Baptiste Quiclet. On n'a pas beaucoup de repères, on va donc devoir s'inspirer de ce que l'on fait pour la préparation d'un grand contre-la-montre, ou s'inspirer de disciplines comme le VTT avec des courses de deux heures".



14h18 - Contrairement à toutes les étapes en ligne, celle-ci ne présente pas de départ fictif. Ainsi, il n'y aura pas de départ lancé après quelques kilomètres de défilé mais bien un départ arrêté. Voici à quoi ressemble la ligne de départ :



14h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 17e étape.