Roger Federer et Rafael Nadal en novembre 2015 à Bâle

publié le 29/01/2017 à 09:15

Pour la première fois depuis l'US Open 2014, ni Novak Djokovic, ni Andy Murray n'étaient présents en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pour la première fois depuis 2011, à Roland-Garros, Roger Federer et Rafael Nadal s'y retrouvaient, pour le 35e duel de leur légende conjointe, débutée en 2004. Le Suisse a remporté son 18e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, à l'âge de 35 ans, en battant l'Espagnol en cinq sets (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), dimanche 29 janvier en finale à Melbourne.



Annoncés sur le déclin irrémédiable depuis des mois, voire des années, absents des courts une bonne partie de l'année en 20016, les deux grands rivaux (mais amis) suisse (35 ans) et espagnol (30 ans) ont déjoué tous les pronostics pour s'offrir la possibilité de soulever un nouveau trophée majeur à Melbourne. Ils ont affiché une forme étincelante et livré un match sensationnel en cinq sets.

Nadal a déjà gagné 14 titres du Grand Chelem (dont neuf Roland-Garros). Le record en la matière appartient à Federer avec désormais 18 tournois à son actif.