publié le 23/02/2018 à 11:45

Il n'y aura ni 6e médaille pour le biathlon français à Pyeongchang, ni 4ème titre pour Martin Fourcade sur cette olympiade. Le relais messieurs a très vite dit adieux à ses espoirs de podium, vendredi 23 février, en raison de trop nombreuses fautes au tir. Même son leader, parti en 3ème relayeur pour cette dernière course en Corée du Sud, en a commis.



Avec 3 tours de pénalité et 12 pioches, les Bleus (Simon Desthieux, Émilien Jacquelin et Antonin Guigonnat en plus de Fourcade) se classent finalement 5es, à plus de 3 minutes de la Suède (aucun tour de pénalité, 7 pioches). La Norvège et l'Allemagne complètent le podium.

La France reste donc bloquée à 15 médailles à deux jours de la fin de ces 23es Jeux d'hiver. L'épreuve de ski alpin par équipes, samedi 24 février, est sans doute sa dernière chance de battre le record établi à Sotchi il y a quatre ans. Mais avec cinq médailles d'or dont trois décrochées par Martin Fourcade, ces JO resteront quoi qu'il arrive une réussite.

Le film de la course :

13h34 - La France termine 5e à 3 minutes 26 des vainqueurs.



13h30 - Victoire de la Suède dans ce relais masculin. La Norvège prend la médaille d'argent à 55 secondes, l'Allemagne le bronze à 2 minutes et 7 secondes.



13h25 - La Suède va probablement être sacrée après ce quasi-sans faute au dernier tir tandis que la Norvège va devoir faire un tour de pénalité.



13h21 - Une seule faute pour Antonin Guigonnat au couché. La France est 7e à 3 minutes 10 de la Suède et 2 minutes 15 du podium.



13h18 - La Suède juste devant la Norvège à l'issue du 9e tir sur 10. L'Allemagne voit sans doute ses chances de titre s'envoler.



13h14 - C'est est terminé pour Martin Fourcade, place à Antonin Guigonnat.



13h12 - Les équipes de tête entament le 4e et dernier relais. La Norvège et la Suède sont au coude à coude, l'Allemagne à 14 secondes.



13h09 - Désormais 2 minutes 55 de retard pour la France, 9e.



13h07 - Martin Fourcade au tir debout. Déjà 4 fautes. Il y aura un tour de pénalité. La médaille s'envole définitivement.



13h06 - La Norvège ressort en tête de ce 8e tir avec 1 secondes d'avance sur la Suède et 12 sur l'Allemagne.



13h04 - En 13 éditions, la France n'a pris que 3 médailles de bronze sur ce relais masculin, en 1994, 2002 et 2006.



13h02 - La Norvège a pris les commandes devant la République tchèque, l'Autriche, la Suède et l'Allemagne.



13h00 - Martin Fourcade ne commet qu'une faute mais les équipes de devant ont également assuré sur ce tir couché. La France reste 9e à 1'39" de la 1re place, 1'29" de la 3e.



12h58 - La France est désormais 9e, à 1'29" des Tchèques. Le 1er tir de Fourcade approche.



12h54 - Martin Fourcade entre en piste, il prend le relais en 12e position avec 1 minute 43 de retard sur la tête de course.



12h50 - La République tchèque devance l'Autriche de 12 secondes, la Suède de 19 secondes, la Norvège de 35 secondes et l'Allemagne de 43 secondes.



12h49 - Émilien Jacquelin ne commet qu'une erreur au tir debout, la France remonte à la 10e place, à une minute de la 3e place occupée par la Suède.



12h47 - L'Allemagne va devoir faire 2 tours de pénalité, la course au titre est totalement relancée. C'est la République tchèque qui est désormais en tête.



12h45 - Suède, Biélorussie, Autriche, Norvège et Ukraine composent le 2e groupe derrière l'Allemagne, à une quarantaine de secondes.



12h42 - Émilien Jacquelin n'a pas commis de faute. La France est 14e à 1'47" de l'Allemagne, à une grosse minute du podium.



12h41 - L'Allemagne devance l'Ukraine et l'Autriche de 36 secondes.



12h39 - Les équipes de tête attaquent le 3e tir, couché. L'Allemand réussit le carton plein et repart déjà.



12h34 - Passage de relais pour la France, Émilien Jacquelin pointe en 15e position à 1 minute et 48 secondes de l'Allemagne.



12h32 - La France pointe maintenant à 1'32" de l'Allemagne, qui devance la Slovaquie et la Norvège de 13 et 18 secondes.



12h30 - Simon Desthieux est désormais 17e et avant-dernier à 1 minutes et 18 secondes de l'Allemagne.



12h28 - Deux tours de pénalité pour la France en raison de cinq fautes sur ce tir catastrophique, le podium s'éloigne déjà mais ce n'est pas fini.



12h27 - C'est parti pour le 2e tir sur 8 de ce relais, debout. Desthieux est arrivé en 10e position.



12h24 - Le 1er relayeur français est remonté en 11e position, à 12 secondes de la tête de course.



12h21 - Simon Desthieux a commis deux fautes et repart en 16e position (sur 18), à 18 secondes de l'Allemagne.



12h20 - Arrivée groupée sur le pas de tir pour le 1er exercice couché.



12h17 - Simon Desthieux s'est calé derrière le Canadien, en 2e position.



12h15 - C'est parti pour ce relais messieurs, Simon Desthieux s'est élancé en 1er pour la France.



12h12 - Les conditions météorologiques sont moins difficiles qu'hier sur le relais dames. Il ne neige pas et la température est de 2 degrés.



12h10 - Le biathlon a déjà apporté cinq médailles à la France lors de cette olympiade.



12h08 - La France s'élancera en 1re ligne, aux côtés de la Norvège et de la Suède.



12h04 - Cette formule avec Fourcade en 3e relayeur avait déjà été tentée avec une certaine réussite cette saison en Coupe du monde à Ruhpolding, le 12 janvier : la France avait terminé 2e derrière la Norvège de Johannes Boe, qui fait figure de grande favorite de la course de vendredi.



11h54 - Martin Fourcade partira en 3e position. Il sera précédé de Simon Desthieux et du jeune Émilien Jacquelin (22 ans), préféré à Quentin Fillon-Maillet, en difficulté sur ces Jeux. Antonin Guigonnat fermera la marche pour le relais tricolore.



11h45 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre ce relais masculin.