Quinté + : la dernière minute du Prix Gallus II

publié le 24/02/2017 à 06:33

La course du vendredi 24 février a lieu à l'hippodrome d'Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix Gallus II sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.150 mètres.



Le 11, Bahia D'Omblais

Le 1, Betty Castelets

Le 5, Bambolina

Le 10, Breeder's Cup

Le 16, Berenice Du Val

Le 2, Ballina D'Ourville

Le 7, Become A Star

Le 4, Bahia Somolli

La dernière minute

Le 5, Bambolina. Si elle n'est pas la meilleure du lot en valeur pure, elle est cependant la plus riche. Sa pointe de vitesse est par ailleurs l'une des plus acérées.