Quinté + : la dernière minute du Prix du Chesnay

publié le 21/02/2017 à 06:33

La course du lundi 21 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix du Chesnay sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Le choix de Bernard Glass :



Le 18, Vulcain de Vandel

Cote entre 6 et 7/1. Il vient de jouer de malchance à plusieurs reprises. Mais il est maintenant bien engagé et son entourage a fait quelques réglages. C'est une bonne chance, même à 25 m.

Le 3, Aufor de Mire

Cote entre 5 et 6/1. Il vient de décevoir après plusieurs succès mais il est encore bien engagé ici. À reprendre.



Le 14, Attacus

Cote entre 5 et 6/1. Ma dernière minute. Je n'ai rien inventé car il est bien engagé et en superbe forme.



Le 15, Une Serenade

Cote entre 11 et 13/1. Elle me bluffe quand elle vient à Paris. Méfiance.



Le 12, Violine Mourotaise

Cote entre 12 et 14/1. Elle est en plein boum et il lui suffit de répéter sa dernière course pour faire l'arrivée.



Le 11, Ustou

Cote entre 15 et 16/1. Un trotteur chagrin mais cette fois déferré des 4 pieds, ce qui ne lui est pas arrivé souvent cet hiver. À voir.



Le 8, Vasco Flower

Cote entre 16 et 17/1. Un 2ème Bigeon après Aufor de Mire. Il lui faut un bon parcours mais je ne le vois que placé.



Le 10, Vichenko Chef

Cote entre 17 et 18/1. Un outsider valable, comme d'autres.

Le bon favori

Le 14, Attacus, cote entre 5 et 6/1. Ma dernière minute. Je n'ai rien inventé car il est bien engagé et en superbe forme.