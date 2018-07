Boxe : Tony Yoka nie une "affaire de dopage" et parle de "négligence"

et Isabelle Lange

publié le 30/03/2018 à 12:57

"Il ne s'agit pas d'une affaire de dopage, il n'y a jamais eu quelconque médicament pris ou je ne sais quoi, c'est de la négligence". Voici ce qu'a assuré Tony Yoka jeudi 29 mars dans une interview accordée à Infosport+, chaîne du groupe Canal+ avec lequel le boxeur de 25 ans est sous contrat.



Le champion olympique des poids lourds 2016, passé professionnel depuis, est sous la menace d'une suspension ferme pour avoir manqué quatre contrôles antidopage inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017. "Être absent du ring pendant un an ou deux, ce serait très dur, très très dur. J'ai tout misé sur ma carrière, je suis parti aux États-Unis. Je sens que je peux faire quelque chose de grand dans mon sport et ce serait un coup d'arrêt".



J'assumerai toutes les conséquences Tony Yoka Partager la citation





L'époux d'Estelle Mossely, également championne olympique de boxe à Rio, ne cache pas qu'il n'a pas su gérer l'après Jeux Olympiques. "Vous partez du bas, vous arrivez en haut du jour au lendemain. Je ne savais plus où donner de la tête. Et aujourd'hui il y a le revers de la médaille. Je paye un peu tout ce que j'ai fait pendant cette petite période-là. Mais j'assumerai toutes les conséquences".



Yoka, dont l'image a un peu plus été écornée avec une affaire de chantage à l'adultère, va pouvoir se reconcentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, boxer. Il doit affronter son compatriote Cyril Léonet le samedi 7 avril prochain au palais des sports de Paris pour son quatrième combat chez les professionnels. Il a remporté les trois premiers.