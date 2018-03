Le boxeur Tony Yoka écope d'un an de suspension avec sursis

et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/03/2018 à 08:06

Un an de suspension plane au-dessus de la tête du boxeur star des Jeux de Rio. Tony Yoka, 25 ans, ne se serait pas présenté à quatre contrôles anti-dopage, ce qui lui a valu d'être sanctionné au mois de décembre. La nouvelle a été annoncée ce lundi 6 mars. Tony Yoka écope d'un an de suspension avec sursis.



Dans un contexte de révélations successives sur le dopage d'athlètes russes en 2014 à Sotchi, la réglementation antidopage dans l'univers sportif ne fait plus de cadeaux. L'absence d'un athlète aux contrôles conduit ainsi à une suspension avec sursis.

Le boxeur, qui concourt dans la catégorie poids-lourds et super-lourds, est le premier Français à avoir été sacré champion du monde amateur dans la catégorie super-lourds en 2015. C'était en 2015. Le compagnon de la boxeuse Estelle Mosselly, avec qui il a eu un enfant en août dernier, a complété son effectif de victoires en devenant champion olympique dans la catégorie super-lourds lors des Jeux de Rio de Janeiro, au Brésil, en 2016.