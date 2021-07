Tour de France 2021 : le Slovène Matej Mohoric remet ça à Libourne

Lecture - 23m01s

COMPTE-RENDU - Comme chaque année, retrouvez chaque soir "Le Club Jalabert" durant toute la durée du Tour de France. Au programme, 30 minutes d'informations, de décryptages et de réactions, sans oublier les questions des auditeurs et les réponses de Laurent Jalabert.

Ecoutez Le Club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christian Ollivier du 16 juillet 2021