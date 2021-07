Tour de France 2021 : la première étape pyrénéenne favorable à Pogacar

COMPTE-RENDU - Comme chaque année, retrouvez chaque soir "Le Club Jalabert" durant toute la durée du Tour de France. Au programme, 30 minutes d'informations, de décryptages et de réactions, sans oublier les questions des auditeurs et les réponses de Laurent Jalabert.



Dimanche 11 juillet, retour sur la première des quatre étapes dans les Pyrénées, remportée par l'Américain Sepp Kuss à Andorre-la-Vieille. Attaqué, le maillot jaune Tadej Pogacar n'a jamais tremblé. Au classement général, le Slovène garde 5 minutes et 18 secondes d'avance sur le Colombien Rigoberto Uran, de nouveau dauphin après la contre-performance de Guillaume Martin. Le Français recule de la 2e à la 9e place.

