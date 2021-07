Tour de France 2021 : Guillaume Martin nouveau dauphin de Tadej Pogacar au général

Samedi 10 juillet, retour sur l'excellente opération du Français Guillaume Martin au classement général.



Samedi 10 juillet, retour sur l'excellente opération du Français Guillaume Martin au classement général. Présent dans l'échappée du jour, le coureur de la Cofidis remonte de la 9e à la 2e place, à 4 minutes et 4 secondes de Tadej Pogacar, qui n'a pas été attaqué. Le Slovène garde une avance intacte, plus de cinq minutes, sur ses rivaux directs pour la victoire finale.



Pour le gain de l'étape, Le Hollandais Bauke Mollema (Trek Segafredo) a distancé ses compagnons d'échappée à 42 kilomètres de l'arrivée. Il a préservé un avantage supérieur à la minute sur ses premiers poursuivants.

Ecoutez Le Club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Pacaud du 10 juillet 2021