Tour de France 2021 : Cavendish égale les 34 victoires d'étape de Merckx

COMPTE-RENDU



Vendredi 9 juillet, retour sur la nouvelle victoire de Mark Cavendish sur cette 108e édition, sa quatrième en cinq sprint. Le Britannique de 36 ans égale ainsi la légende Eddy Merckx avec 34 étapes sur la Grande Boucle. À Carcassonne, le natif de l'île de Man a devancé... son coéquipier Michael Morkov, qui n'a pas semblé forcer jusqu'à la ligne. Le Belge Jasper Philipsen a pris la 3e place.

Ecoutez Le Club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Pacaud du 09 juillet 2021