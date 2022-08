Sutom : la réponse au mot du dimanche 14 août 2022

6 lignes et jusqu'à 9 colonnes de lettres. Le jeu en ligne "Sutom" a rendu accro un grand nombre de Français. Son but ? Réussir à deviner un mot le plus rapidement possible. Pour vous aider, le jeu décompose chaque lettre de votre mot proposé. Ces dernières sont soit présentes dans le mot secret, elles seront alors jaunes, soit présentes et bien placées, elles seront alors rouges. Mais elles peuvent aussi ne pas être dans le mot, dans ce cas elles seront coloriées en bleu.

Le jeu en ligne Sutom est inspiré de l'ancien jeu télévisé Motus. Mais c'est d'abord la version américaine Wordle qui a passionné les internautes, puis la version française a fait mouche dans l'hexagone. Alors, pour ceux qui se sont creusé les méninges, en vain, voici la réponse de ce dimanche 14 août. Il s'agissait de trouver un mot de 7 lettres commençant par la lettre "A".

Le mot à trouver était : "AMORPHE". Il aura fallu quatre essais à la rédaction de RTL pour trouver la réponse. On se retrouve dès demain, lundi, pour un nouveau jeu.

