Le premier circuit "réel" de Mario Kart a ouvert ses portes !

Casquette rouge et sa salopette bleue, comment ne pas reconnaitre le plus célèbre des plombiers ? Mario a marqué plusieurs générations à travers ses jeux vidéos, que ce soit en courses ou en aventure, sur GaemCube, Game Boy, Wii ou encore plus récemment sur smartphone. Et il est désormais possible de prendre part "réellement" à la célèbre course Mario Kart, ce jeux vidéo de course mythique produite par Nintendo la moins fair-play de l'histoire !

Comme le révèle Le Bonbon, le tour premier circuit "réel" de Mario Kart a ouvert ses portes et la réservation du circuit est disponible depuis la mi-juin pour des courses enflammées entre amis, à partir de 17 euros, sur des circuits de karting 100% inspirés du jeu video. Cette ingénieuse invention est l'oeuvre de l’entreprise The Team Building, basée à Utrecht aux Pays-Bas.

Si Browser, Mario ou Luigi ne seront malheureusement pas là, les standards du jeux ont tous été reconstitués. Il faudra ainsi veiller à éviter les obstacles et recueillir des diamants qui vous feront gagner un certain nombre de points et du temps. De la fumée et des effets sonores vous donneront aussi l’impression d’être en immersion dans le jeu vidéo.

Comme dans ce dernier, il sera possible également de "tirer" sur vos adversaires avec des "armes", afin de leur faire perdre des points et de les faire ralentir. En somme, si vous avez bien appris la leçon sur votre console, vous devriez vous sentir comme un poisson dans l’eau.