Isabelle Morini-Bosc invitée du Grand Quiz avec Bérénice et Stéphane Rotenberg

et Bérénice Bourgueil

publié le 10/07/2020 à 11:55

Le Grand Quiz est de retour avec Bérénice Bourgueil et un petit nouveau... Stéphane Rotenberg !

Dans cette émission pleine de culture et de bonne humeur, nous vous radio-portons à travers les décennies ! Revivez les plus grands moments des années 80 à nos jours en répondant à un maximum de questions ! 10 bonnes réponses d’affilée ? Vous recevrez un chèque de 1 000 €. Vous totalisez un maximum de points à la fin de l’heure : Direction le ZooParc de Beauval pour un séjour exceptionnel pour 4 personnes !

Envoyez QUIZ par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Pour les candidats belges, appelez-nous au 01 73 10 25 26 ou envoyez QUIZ par SMS au 66 79 (0,55 cts / sms envoyé ou reçu) !

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Stéphane et Bérénice.



Le ZooParc de Beauval vous propose un voyage inoubliable au cœur du monde animal, avec plus de 35 000 animaux de tous les continents !

Partez à la découverte de 800 espèces, dont certaines uniques en France telle que le panda géant, le diable de Tasmanie et le koala. Le ZooParc de Beauval, c'est 40 hectares de visite en plein air ! Le ZooParc de Beauval, c’est un des 4 plus beaux zoos du monde !