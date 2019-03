publié le 28/12/2018 à 13:00

Déjà le dernier Grand Quiz de Noël… Une dernière émission qui commence en grande pompe avec Alexandra de Nantes qui ouvre le score avec pas moins de 11 bonnes réponses ! A une réponse près elle en enchaînait 10… La police ne se laisse pour autant pas démonter puisque Olivier du Nord vient marquer 8 points. On notera, au passage, la très bonne anecdote de Bruno sur une taupe à un guichet. C’est Virginie qui vient clôturer cette première heure avec 5 points, évidemment insuffisants pour détrôner Alexandra qui peut ravir sa petite Louise et son petit Victor qui l’ont incitée à jouer. Et hop ! Ils partent à Disney !

La barre reste haute pour la deuxième heure puisque Tifen, du Finistère, totalise 7 bonne réponses. Elle est tout de suite égalée par Anne, aussi bien incollable sur les blind test que sur les questions. Thierry vient ensuite tenter sa chance sur fond de Queen, dont il est fan. Il marque 6 points, malheureusement insuffisant pour rester dans la course. Enfin on finit comme on avait commencé avec une Alexandra ! Malgré un faux départ de Caroline, qui oublie de poser les questions, elle totalise tout de même 6 bonnes réponses. Vient donc l’heure du départage de nos deux candidates… La question subsidiaire était : « Sachant qu’une Caroline Diament mesure 1,70m, combien faut-il de Caroline pour atteindre la hauteur du sapin de Noël 2018 de la place Stanislas de Nancy ? ». C’est finalement Anne qui s’en rapproche le plus puisqu’elle avait répondu « 15 » et qu’il nous en suffisait de 13 ! Bravo Anne, et bon avec Rémi et Andréa !



Le séjour à Disneyland Paris offert par le Grand Quiz de Noël

Grand Quiz de Noël Disneyland

Êtes-vous plutôt Princesse ou Pirate ?

Choisissez votre camp lors du Festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland® Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d’un incroyable concentré de royauté, d’aventure et de Personnages Disney.

RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de Pirates. Epée ou couronne ? Boulet de canon ou robe de bal ? Vivez une expérience féérique à Disneyland® Paris.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge en pension complète…

Grand Quiz de Noël Disneyland

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

L'équipe de l'émission vous recommande Disneyland Paris