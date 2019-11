Une publicité Renault met en scène une famille homoparentale

publié le 12/11/2019 à 22:02

La Clio fête ses trente ans. Et à cette occasion, Renault a réalisé une publicité télévisée retraçant le parcours de la voiture, à travers l'histoire d'amour de deux femmes.

De l'enfance à l'âge adulte, les deux héroïnes du spot publicitaire grandissent avec la célèbre voiture, et finissent elles-mêmes par en posséder une pour se déplacer en famille. Un choix qui tranche avec l'invisibilité traditionnelle des familles homoparentales et des femmes lesbiennes dans le domaine de la publicité.

Sur fond d'une reprise piano-voix de la célèbre chanson "Wonderwall" du groupe Oasis, on voit ainsi les deux petites filles se rencontrer, grandir, tomber amoureuses, se séparer puis se retrouver, jusqu'à ce qu'elles fondent leur propre famille. Et ce, malgré les obstacles que l'on devine dans le scénario.

Bravo à la #Clio pour ses 30 ans ! Une déclinaison française du clip très émouvant de @Renault_UK est-elle prévue aussi sur nos antennes @Renault_FR ???#LoveIsLove🏳️‍🌈 https://t.co/CrdLv5MjW3 pic.twitter.com/nIuRAQTSjg — Claire Underwood (@ParisPasRose) November 11, 2019

La publicité, dont une version plus courte (et à l'histoire plus simple) existe également, est diffusée uniquement au Royaume-Uni. Mais plusieurs internautes français dont le célèbre compte LGBT+ @ParisPasRose ont salué l'initiative de la marque, et ont appelé à ce que cette publicité, bouffée d'air frais dans un domaine où les stéréotypes sont rois, soit diffusée dans l'Hexagone.

