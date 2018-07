Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 28/03/2018 à 16:00

Choisir le contenu de l'atelier, l'inventer. Dans les jardins d'enfants qui emploient la méthode Freinet, ce sont les premiers intéressés qui imaginent le programme de la journée : les élèves eux-mêmes. Ils jouissent d'une grande liberté. En France, une vingtaine d'écoles ont misé sur cette pédagogie reconnue par le ministère de l'Education nationale.



Ce dernier a mis en place les assises de la maternelle, les 27 et 28 mars, qui visent à améliorer les systèmes d'éducation dans les petites sections. L'occasion de faire un tour d'horizon sur plusieurs pédagogies alternatives qui gagnent du terrain sur l'hexagone.

Véronique Vicente et Esther Breysse, directrice et adjointe de l'école maternelle La Mareschale à Aix-en-Provence, ont donné quelques explications à RTL Girls sur le fonctionnement de leur école qui applique la méthode Freinet.

RTL Girls : Quelle est la philosophie de votre école ?

La possibilité de travailler dans le plaisir et le partage.



À quoi ressemble une journée type dans votre école ?

Une journée type n'existe pas puisque nous nous adaptons aux désirs et aux projets des enfants. Le contenu des ateliers se fait en fonction des demandes des enfants. Chaque semaine, nous tenons un "conseil d'enfants", où des propositions de travail sont faites par les élèves. Nous choisissons ensuite si ces propositions seront appliquées ou non.

Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre ?

Tout d'abord, l'émancipation autour de la libre expression. Puis l'autonomie, le tâtonnement expérimental et le droit à l'erreur ! Sans oublier le respect de chacun, le droit à l'individualité avec le respect des rythmes de chacun et le choix des ateliers.



Comment suivez-vous l'apprentissage de vos élèves ?

Avec l'aide de cahiers de progrès et d'une correction individuelle de chaque travaux réalisé par l'enfant.

Pourquoi selon vous une approche alternative est-elle indispensable à l'école maternelle ?

Nous pensons que ce n'est pas qu'à l'école maternelle que l'approche alternative a du sens. La maternelle, c'est l'âge où se construisent l'autonomie, la connaissance de l'autre, l'estime de soi, les méthodologies de travail, le goût de l'effort et l'envie d'apprendre. L'enfant est pris dans sa globalité.



De quelle(s) manière(s) l'éducation nationale pourrait-elle s'inspirer de vos méthodes ?

En considérant que chaque enfant est unique et qu'il y a autant de manières d'apprendre que d'enfants. En ne donnant pas tant de pouvoir à l'adulte. Célestin Freinet disait que "l'enfant est de même nature que l'adulte. Etre plus grand ne signifie pas être au-dessus."

L'Education nationale devrait également privilégier la coopération à l'école plutôt que la compétition.

L'arrivée dans les classes supérieures (voire dans le monde du travail), n'est-elle pas trop rude après ces années dans des écoles alternatives ?

Tout le travail se fait sur l'autonomie, la curiosité et l'envie de travailler ensemble. Notre pédagogie donne une grande adaptabilité aux enfants ainsi qu'une soif de découverte et d'apprentissage. L'organisation au collège en est facilitée. Grâce à notre bienveillance, les élèves parlent sans crainte aux adultes.



Lors des 40 ans de notre groupe scolaire, des générations d'anciens élèves ont témoigné. Quelle que soit leur situation professionnelle actuelle, chacun d'entre eux fait quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont choisi. Ce sont souvent de grands voyageurs.



Cependant, ils sont parfois surpris par le travail imposé, et la hiérarchie bête et méchante qui leur est imposée.

Quelle est la place des parents dans votre école ?Il existe une association de parents dans notre école à la fois pour promouvoir la pédagogie Freinet et pour apporter une aide aux projets. Les parents ont de multiples occasions d'entrer dans l'école, que ce soit à l'aide d'animations d'ateliers divers (bibliothèque, langue étrangère, cuisine, sorties, fêtes) ou de rencontres comme nos semaines sans écran, nos ateliers de communication non violente, ou nos ateliers autour de la parentalité.