publié le 28/03/2018

La méthode Montessori a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Pédagogie alternative la plus célèbre en France, les écoles pratiquant ce système ne cessent d'éclore pour atteindre quelque 200 écoles dans l'hexagone aujourd'hui.



À l'occasion des Assises de l'école maternelle, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer et le neuro-pscyhiatre Boris Cyrulnik se focalisent sur les diverses méthodes d'enseignement qui pourraient favoriser l'apprentissage des enfants en petites sections. L'occasion de tirer des enseignements des écoles alternatives et de mieux comprendre leur fonctionnement.

Voilà plusieurs années que les professeurs de l'Éducation nationale viennent observer les méthodes Montessori pour intégrer certaines idées à leurs classes. Certains ce sont déjà rendus dans l'école The bilingual Montessori School of Paris dans le 16ème arrondissement à cet effet. Laurent Levy, directeur de cette école, éclaire RTL Girls sur le fonctionnement de son jardin d'enfants.

RTL Girls : Quelle est la philosophie de votre école ?

Laurent Levy : La méthode Montessori vise à respecter le rythme de l'enfant. On ne peut pas imposer des principes à un enfant s'il n'est pas prêt à les recevoir. Une phrase assez représentative de notre pédagogie serait "aide-moi à faire seul". On n'aide pas à réaliser un travail, mais on aide l'enfant à le réaliser par ses propres moyens.



Une journée type dans votre école, à quoi cela ressemble ?Les élèves arrivent à 8h50 et choisissent eux-même le travail qu'ils vont accomplir. L'enfant se sert, il choisit ce qui lui convient sur les étagères et travaille jusqu'à 11h30. Je compare souvent ce moment à une ruche pleine d'abeilles, chacun vaque à ses occupations, travaille, manipule des objets, déroule des tapis de jeu et range le matériel quand bon lui semble.



Il peut par exemple apprendre à verser des graines d'un récipient à un autre, pour travailler sa gestuelle, ou il peut apprendre à reconnaître les différentes étoffes. Il peut également enrichir son vocabulaire avec des images, puis à l'aide de lettres rugueuses. Grâce à cette méthode, l'enfant intériorise le tracer de la lettre par le corps, et fait un premier pas vers l'école élémentaire.

Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre et comment procédez-vous ?



La liberté de choisir. Que l’enfant puisse s’épanouir et apprendre dans la joie, sans contrainte. Qu'il soit heureux de pouvoir apprendre.



Comment suivez-vous l'apprentissage de vos élèves ?

Ils ne sont jamais notés, il n'y aucun système d’évaluation. Nous avons seulement un petit cahier, avec les présentations qui ont été faites par l'enfant, pour savoir ce qu’il a déjà réalisé. Ici, l'enfant ne travaille pas pour une note mais pour lui-même. Notre objectif, c'est que l'élève puisse dire fièrement "je sais compter, je sais réaliser".

Selon la méthode Montessori, les enfants ne doivent pas être notés ni même évalués

De quelle(s) manière(s) l'éducation nationale pourrait s'inspirer de vos méthodes ?Je suis ouvert à tout, pas seulement à la méthode Montessori. Je pense que c'est un plus qu'il y ait d'autres pédagogies alternatives qui puissent aider à changer le système éducatif. On a le droit de trouver d'autres techniques, d'autres manières de transmettre nos connaissances. L'Education nationale s'inspire déjà tout doucement de nos méthodes.





L'arrivée dans les classes supérieures (voire dans le monde du travail), n'est pas trop rude après ces années dans des écoles alternatives ?Plusieurs PDG d'entreprises reconnues ont commencé dans des écoles Montessori dans leur jeunesse et ils ne s'en sortent pas trop mal aujourd'hui !

Les instituteurs de l'Education nationale se rendent de plus en plus dans des écoles Montessori pour comprendre leur fonctionnement Crédit : Benjamin Hue

Quelle est la place des parents dans votre école ?

L'école est une association à but non lucratif, elle est donc auto-financée par les parents. C'est une bonne chose, il n'y a pas de clivage entre les parents et la structure, on discute avec eux. Ils peuvent apporter quelque chose à l'école. Des parents musiciens, artisans, peuvent venir parler de leur activité aux enfants, leur montrer comment leur métier fonctionne. On essaye d'être proche des enfants mais également des parents, on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent bien, rassurés.