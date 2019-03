publié le 18/03/2019 à 12:54

La société de transports de Berlin, la BVG, a décidé d'offrir à toutes les femmes empruntant les transports de la capitale allemande ce lundi 18 mars, une réduction de 21% sur leur ticket journalier. Le "Frauenticket" s'inscrit dans une optique de prévention paritaire, destinée à rendre compte de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, qui en Allemagne s'élève encore à 21%.



Ainsi, de minuit à 24h, tout billet habituellement proposé à 7 euros dans les guichets automatiques berlinois ne coûte plus que 5,50 euros pour les usagères. La société précise que tout homme qui tenterait de valider son trajet muni de ce ticket spécial se verrait considéré comme fraudeur et passible d'une amende.

Comme le soulignent nos confrères des Echos, la BVG a cependant assuré que les voyageurs masculins accueillent favorablement cette initiative, "d'autant plus que ce petit geste de solidarité n'est en rien comparable à ce dont les femmes sont privées toute l'année", ajoutent-ils.

La BVG, une société engagée pour l'égalité salariale

Sur le site dédié au "Frauenticket", la BVG, gérée depuis 2010 par une femme, Sigrid Nikutta, affiche ses bons résultats en matière d’égalité : elle rémunère déjà à salaire égal les hommes et les femmes occupant le même poste. Bien que la parité ne fasse pas encore partie de ses grandes réussites, les femmes ne représentant que 20% des effectifs de l'entreprise, la société s'engage à faire grimper ce chiffre à 27% en 2022.



Avec un taux de 20% d'inégalités entre les hommes et les femmes en 2017 -contre 15.4% pour la France- l'Allemagne fait pourtant partie des pays de l'Union Européenne les plus en retard sur l'égalité salariale. Mais la capitale du pays multiplie les actions. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Berlin avait instauré un jour férié.