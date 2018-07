publié le 09/07/2018 à 12:20

La Coupe du Monde de football bat son plein en Russie. Mais le pays reste marqué par de fortes discriminations, notamment envers les personnes LGBTQ+, comme le montrent les persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie.



Pendant la compétition, les supporters et supportrices lesbiennes, gays, bi et trans qui ont fait le déplacement ont été appelés à la prudence pour que leur séjour se passe bien en Russie. Plusieurs associations se sont inquiétés pour la sécurité de ces supporters, dans ce pays où la "propagande homosexuelle" est interdite, rappelle le Huffington Post.

Pour dénoncer l'homophobie environnante, des supporters de plusieurs pays se sont réunis sur la Place Rouge de Moscou pour une photo symbolique.

Chacun portant le maillot de son équipe (rouge pour l'Espagne, orange pour les Pays-Bas, jaune pour le Brésil, vert pour le Mexique, bleu pour l'Argentine et violet pour la Colombie), ils ont formé le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ+.

Aficionados con la camiseta de España, Holanda, Brasil, México, Argentina y Colombia forman Bandera arcoíris en plena plaza roja de Moscú. pic.twitter.com/BOK9NeW286 — Homosensual ¿¿¿¿ (@SoyHomosensual) 7 juillet 2018

Cette initiative créative pour montrer ce drapeau dans l'espace public russe, où il est mal vu, s'appelle The Hidden Project. Il est réalisé par six militants et militantes de l'organisation espagnole Federación Estatal LGTB, rapporte Komitid.



"À la lumière du jour, sous les yeux des autorités, de la société russe et du monde entier, nous brandissons le drapeau avec fierté", écrivent-ils sur leur site. "Comment ? D'une manière que personne ne soupçonnerait jamais. Des maillots de football".