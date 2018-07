publié le 04/07/2018 à 13:10

"Si l'Angleterre est battue, elle le sera aussi". Voilà le slogan choc d'une campagne contre les violences conjugales en Angleterre. Alors que les fans de ballon rond s'enthousiasment de la Coupe du Monde, qui a lieu en ce moment en Russie, une réalité inquiétante se cache derrière les festivités sportives. En Angleterre, les violences conjugales augmentent pendant les matches, surtout en cas de défaite de l'équipe nationale.



Le Centre national contre les violences domestiques (NCDV) a publié une campagne de sensibilisation, avec plusieurs visuels puissants, pour rappeler que pendant les matches de l'équipe anglaise, les violences conjugales augmentent de 26%. En cas de défaite, elles sont en hausse de 38%. "Cette campagne percutante montre un aspect moins connu et plus sombre du football", explique Jo Wallace, le directeur artistique, dans un communiqué.

Ces chiffres inquiétants sont issus d'une étude réalisée en juin 2013 par l'Université de Lancaster, et publiée dans le Journal of Research in Crime and Delinquency.

Un visuel puissant pour illustrer les violences domestiques pendant la Coupe du Monde : "Si l'Angleterre est battue. Elle le sera aussi". Les violences domestiques augmentent de 26% quand l'Angleterre joue. 38% si elle perd.



Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs et les chercheuses ont mis en relation les précédents grands événements sportifs (Coupes du Monde 2002, 2006 et 2010) avec les plaintes pour violences conjugales signalées à la police en Angleterre à ces périodes précises.

L'alcool comme explication de ces violences ?

"Il y a un mélange de facteurs qui se rencontrent lors d'un tournoi de Coupe du Monde", explique au Guardian le chef de police Stephen Kavanagh. "Beaucoup de gens boivent de l'alcool, il y a le stress émotionnel des matches, et il y a tout un problème de compétitivité et de testostérone. La plupart des personnes qui regardent le Mondial ne sont pas violentes, mais il y a une petite minorité qui devient profondément agressive et désagréable".



"Si vous êtes un individu violent qui bat sa femme, alors vous êtes plus susceptible de le faire pendant le Mondial", ajoute le criminologue Stuart Kirby, qui a mené ces recherches. "Mais, puisque le tournoi augmente les facteurs de causalités pour la violence domestique, alors il y aura des gens qui battront leur femme pour la première fois pendant les matches de l'Angleterre".

Pour sensibiliser sur ce phénomène, l'association "Tender Education and Art" a réalisé une campagne pendant la Coupe du Monde 2014.

