publié le 02/02/2017 à 14:05

Elle est source de nombreuses questions, notamment chez les femmes. L'érection masculine est entourée de mystères car elle ne fonctionne pas du tout comme l'excitation féminine. Elle peut être par exemple incontrôlée et incontrôlable, indésirée, surprenante, douloureuse, peut durer longtemps, ou pas, peut être plus ou moins de qualité, quand elle est plus ou moins rigide.



C'est un mécanisme du corps humain qui est parfois difficilement compréhensible pour les femmes. Du moins assez inconnu pour ne pas être tout à fait compris. C'est pourquoi, voici quelques clefs de compréhension pour aborder le sujet en toute connaissance de cause, sans paniquer pour rien. Par exemple, si vous remarquez une bosse assez conséquente sous son caleçon dès le petit matin, ce n'est pas nécessairement qu'il a envie de vous à peine réveillé.

1 - L'érection peut être involontaire

Car le matin, un mécanisme se met en marche dans le corps des garçons, sans que les femmes ne comprennent bien pourquoi. L'explication est scientifique. Une histoire de muscles qui se relâchent, plusieurs fois pendant la nuit. Des muscles qui permettent, notamment, de retenir l'afflux sanguin dans le pénis et ainsi de ne pas être en érection en permanence en journée. Le matin fait donc partie de ces moments où ces muscles sont relâchés, et où le sexe masculin se redresse. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'il est au garde-à-vous par mécanisme qu'il ne peut pas être excité pour autant.

2 - Souvent provoquée par l'excitation

Car l'érection est tout de même souvent provoquée par une source extérieure d'excitation sexuelle. Un fantasme, une vue alléchante ou encore le toucher de quelqu'un d'autre qui émoustille... L'érection est aussi psychogène et vient d'une stimulation audiovisuelle, physique ou fantasmée. N'hésitez pas à tenter de la provoquer si vous-même vous vous sentez excitée. Parfois, il ne suffit de pas grand chose pour dresser la tente. Elle peut aussi être réflexogène, c'est à dire que le pénis réagit au contact physique. C'est pourquoi certains garçons ont parfois du mal à se retenir d'entrer en érection dans des situations délicates, notamment en voiture avec les vibrations du moteur.

3 - Sa qualité dépend de beaucoup de facteurs extérieurs (hors vous)

Une fois le sexe de l'homme en position érectile, cette dernière peut être plus ou moins puissante en fonction de son excitation bien sur, mais pas que. Beaucoup de facteurs extérieurs jouent en effet sur la qualité de l'érection. Si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, une surconsommation d'alcool et de drogues va mettre en péril une érection satisfaisante, voire provoquer des pannes. Le surpoids aussi peut rendre l'érection moins tendue.

4 - Les pannes, ça arrive (et c'est pas grave)

Comme dit précédemment, les pannes sont fréquentes et pas forcément causées par la ou le partenaire. Il s'agit souvent d'une cause extérieure qui ne permet pas le bon afflux de sang dans la verge. L'érection est une détente des muscles, et non l'inverse, donc en cas de stress trop important aussi il peut être plus compliqué pour les hommes de se détendre complètement. Dans la plupart des cas, déculpabilisez, ce n'est pas de votre faute.

5 - Certaines érections durent très (trop) longtemps

Et puis parfois, on aurait peut-être préféré qu'il ne se raidisse pas du tout. Surtout quand on sait que l'érection peut durer des heures. Quatre au maximum. Au-delà de ces quatre heures, si la situation ne redescend pas, l'homme est sans doute atteint d'une maladie dangereuse et inconfortable qui s'appelle le priapisme. Il faut, à ce moment-là, contacter le médecin.

6 - Après l'éjaculation

Pour finir, quand tout se passe bien, cette érection se conclut généralement par l'éjaculation. C'est le moment où le sperme est expulsé de la verge et acte la fin de l'orgasme masculin. Pour se faire, plusieurs organes et canaux se contractent à l'intérieur de son corps pour arriver à la délivrance de son fluide. Après éjaculation, le pénis peut prendre plusieurs minutes, voire des heures, avant de pouvoir se redresser en érection.