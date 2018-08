publié le 07/08/2018 à 11:58

Baby blues pour Serena Williams. Onze mois après la naissance de sa fille, l'ancienne numéro 1 mondiale de tennis a partagé sa déprime passagère sur les réseaux sociaux. "La semaine dernière n'a pas été facile pour moi. Non seulement j'ai fait face à des événements personnels difficiles, mais j'avais aussi le cafard. Surtout, je sentais que je n'étais pas une bonne mère", a déclaré l'Américaine sur son compte Instagram.



Aujourd'hui âgée de 36 ans, la joueuse de tennis ne s'est pas arrêtée là alors qu'elle vient de subir la plus lourde défaite de sa carrière début août à San José (6-1, 6-0). "J'ai lu dans plusieurs articles que les émotions post-natales pouvaient durer jusqu'à trois ans si on ne s'en occupait pas. Je préfère la communication", a-t-elle évoqué.

Et d'ajouter : "Parler des choses avec ma mère, mes sœurs, mes amis, m'ont permis de comprendre que mon ressenti était totalement normal. C'est totalement normal de me sentir comme si je n'en faisais pas assez pour mon bébé".

Retombée au 26e rang mondial après une année quasi blanche en raison de sa grossesse et de son accouchement, Serena Williams travaille dur pour retrouver les sommets. Un choix qui a des conséquences aujourd'hui sur son mental et sa nouvelle vie de famille. "Je travaille beaucoup, je m'entraîne et j'essaye d'être la meilleure athlète possible. Cependant, cela veut aussi dire, bien que j'ai été avec elle tous les jours de sa vie, je ne suis pas aussi présente que j'aimerais l'être", a-t-elle regretté.

Un message d'espoir

Quelques lignes très symboliques sur son mal-être mais aussi sur la vision qu'elle a des mères en général. "Entre rester à la maison et travailler, trouver le juste équilibre avec les enfants est un vrai art. Vous êtes les vraies héroïnes !", a-t-elle écrit. Avant d'envoyer un véritable message d'espoir à toutes ces femmes victimes de baby blues : "Si vous passez une semaine ou une journée difficile, c'est normal, parce que moi aussi. Il y a toujours un lendemain !"



Serena Williams a donné naissance en septembre 2017 à son premier enfant, une fille, Alexis Olympia, nonsans rencontrer des complications. Cicatrice de césarienne rouverte, caillots de sang découverts dans les poumons, hématome à l'abdomen... La native du Michigan avait failli y laissé la vie et avait dû demeurer alitée pendant six semaines.