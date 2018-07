publié le 29/12/2017 à 09:53

C'est une grande cause nationale qui n'a pas réussi à s'imposer dans deux ministères de la République française. L'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas été respectée au sein des ministères de la Justice et des Armées.



En cause : les deux instances n'ont pas assez nommé de femmes aux postes de hauts cadres de la fonction publique, peut-on lire dans un article du Monde. La Justice devra donc payer une amende de 60.000 euros, tandis que les Armées débourseront le double. Selon Le Monde, trois autres collectivités territoriales devront également passer à la caisse pour un montant de 240.000 euros.

Si ces collectivités et ministères ont été sanctionnés, c'est dans le cadre de la loi Sauvadet. Cette dernière prévoit, dans le cadre de la lutte contre les inégalités et discriminations dans l'accès à l'emploi de la fonction publique, qu'il ne peut y avoir moins de 40% de femmes dans les conseils d'administration, de surveillance ou les organes équivalents de certains établissements publics et ce, à compter de 2017.

En 2016, seules 34,9% des hauts cadres de la fonction publique étaient des femmes. Le gouvernement français doit rattraper son retard dans les douze prochains mois. Auquel cas, "les sanctions financières seront moitié plus élevées", selon Le Monde.