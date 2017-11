Marlène Schiappa dessine un point noir sur sa main et c'est un acte militant

publié le 23/11/2017 à 20:14

Marlène Schiappa a posté une photo sur son compte Twitter sur laquelle on peut voir sa main. Un point noir est dessiné dessus. À travers ce cliché, la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes envoie un message militant, à deux jours de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.



Le symbole du point noir sur la main est très connu au Royaume-Uni mais très peu en France. Le HuffPost explique qu'il s'agit d'un moyen pour les victimes de violences conjugales d'alerter leurs proches. Et c'était le cas en 2015 pour une Anglaise qui a justement trouvé ce code pour appeler à l'aide. Elle a raconté à la BBC que "beaucoup de victimes se trouvent dans une situation de peur et d'isolement. Cela rend compliqué d'aller à la rencontre des autres et de leur parler".

Un site a été créé : www.lepointnoir.com. Des messages sont aussi relayés via #LePointNoir ou la version anglaise #BlackDotFrance. Pour faire connaître l'initiative, le magazine Causette invite les internautes à prendre en photo leur main avec ce point noir.

Je soutiens #lepointnoir #blackdotfrance pour permettre aux femmes de parler des violences subies, et pour y mettre fin. pic.twitter.com/c3iKtyx7Cp — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 23 novembre 2017