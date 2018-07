publié le 30/01/2017 à 11:06

Officiellement dans la course de la présidentielle 2017, Benoît Hamon ne fait pas l'unanimité au sein de son propre camp. Manuel Valls, que l'ancien ministre de l'Éducation a battu lors de la primaire de la "Belle alliance populaire" en janvier dernier, ne donnera pas son parrainage au candidat.



Ce à quoi Benoît Hamon a répondu, dans les colonnes du Parisien : "J'ai une légitimité démocratique et politique. J'entends le sanglot de ceux qui ont perdu, mais ce n'est plus à mon agenda. Ma seule préoccupation est de parler aux électeurs de gauche. Je veux qu'ils submergent le calcul de ceux qui pensent au coup d'après et qui, en clair, ne veulent pas que je gagne l'élection présidentielle".

Après avoir donné les grandes lignes de son programme sur son site Internet et les avoir défendu à trois reprises sur des plateaux télé, le candidat de la gauche revient sur le devant de la scène ce jeudi 16 mars, pour approfondir ses propositions. Parmi lesquelles, des mesures concernant directement les droits des femmes. Girls est allé lire son programme et vous résume les 10 propositions du candidat.

La PMA pour tou(te)s

Le programme de Manuel Valls contenait quelques affirmations mais peu de propositions concrètes. Celui de Benoît Hamon en liste plusieurs. Elles sont fortes et parfois controversées comme celle visant à autoriser la PMA à toutes les femmes, seules ou en couple.



À ce jour, la loi est claire : la PMA ne peut être pratiquée que dans deux cas : lorsque l'un des deux conjoints est stérile, ou atteint d'une grave maladie qu'il risque de transmettre à sa progéniture. Avec sa proposition, Benoît Hamon veut donc ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles.

Lutter contre les violences faites aux femmes

L'ancien ministre de François Hollande projette d'augmenter le délai de prescription du viol, aujourd'hui porté à 20 ans après la majorité de la victime. Un sujet remis sur la table après l'affaire Flavie Flament / David Hamilton. L'animatrice de RTL affirme avoir été violée, à l'âge de 13 ans, par le célèbre photographe.



Si les faits sont aujourd'hui prescrits, Flavie Flament est aujourd'hui chargée par le gouvernement d'une réflexion pour revenir sur ce délai. Benoît Hamon s'inscrit dans la même démarche que l'actuel gouvernement, mais l'élu socialiste ne précise pas dans son programme de combien d'années il souhaite augmenter le délai de prescription.

#PrimaireLeDebat Doublement du budget du Ministère des Droits des Femmes, notamment pour lutter contre violences et harcèlement #DesActes pic.twitter.com/Te6fhc09Gx — Benoît Hamon (@benoithamon) 19 janvier 2017

Autre proposition du candidat de la gauche pour "une meilleure protection des femmes victimes de violences" : la création de 4500 places d’hébergement spécialisé. "Les plaintes seront mieux traitées, les poursuites systématiques et les jugements plus rapides", assure Benoît Hamon dans son programme.

Lutter contre le sexisme

Le sexisme n'est pas qu'une affaire de politique. Il est partout : au travail, dans les ménages des Français, à l'école... Pour lutter contre, Benoît Hamon souhaite créer "une brigade des discriminations et le lancement d’un grand plan contre le sexisme dans les médias, les publicités et sur Internet". Une démarche déjà engagée par le gouvernement actuel et sa grande campagne de sensibilisation : "Sexisme pas notre genre".

Vers plus de parité et d'égalité

Benoît Hamon veut promouvoir la place des femmes en politique. Ses mesures pour favoriser la parité ? Pénaliser plus sévèrement les partis qui ne la respectent pas, introduire une dose de proportionnelle à l'Assemblée Nationale et doubler le budget du ministère des Droits des femmes.



Afin de faire respecter les égalités salariales entre les hommes et les femmes, le candidat à la présidentielle veut également "renforcer les sanctions inscrites dans la loi". À savoir à ce jour : 1 an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende en cas de non respect de la législation.





Autre mesure allant dans ce sens : l'augmentation "de 10% du minimum vieillesse (une aide financière de l'État, à destination des retraités aux faibles revenues, NDLR.), dont plus de la moitié

des bénéficiaires sont des femmes seules", peut-on lire dans le programme de Benoît Hamon.

Faciliter la vie des mères (et des pères)

Le candidat a pensé aux mères célibataires en prévoyant la création d'un service public de la petite enfance. L'objectif : permettre à ces femmes de pouvoir s'assurer une vie active malgré un manque de moyens financiers. Plus concrètement, Benoît Hamon prévoit la mise en place d'un "service public de la petite



enfance, avec 250 000 nouvelles places d’accueil et des horaires adaptés". Par ailleurs, "la scolarisation dès 2 ans sera développée", assure



Les papas pourront également rester plus longtemps à la maison après la naissance d'un nouvel enfant puisque Benoît Hamon souhaite assurer aux pères "6 semaines, dont 11 jours obligatoires" de congé paternité.

Multiplier les centres d'accueil du planning familial

Quand des milliers de manifestants défilent "pour la vie" et contre l'IVG, Benoît Hamon veut, lui, protéger les informations sur l'IVG, notamment en multipliant les centres d'accueil du planning familial sur tout le territoire. L'objectif : permettre aux jeunes filles d'être correctement informées et aidées dans leurs questions et problèmes liés à la sexualité.