Les santons, une tradition provençale qui s’exerce souvent de père en fils.

publié le 23/12/2020 à 07:40

Nous partons ce matin à la rencontre d'une famille de santonniers. Gilbert et Laurent Markoyan, spécialistes des décors de crèches, qu'ils confectionnent toute l'année dans leur atelier familial de Roquevaire, à côté de Marseille. C'est le papa qui a formé son fils, en apprentissage alors qu'il étudiait à l'école de céramique. Un fiston qui a donné un grand coup de "boost" à la production familiale.

Après une formation à l’école de céramique d’Aubagne, Laurent a naturellement rejoint son père il y a 3 ans dans l’entreprise familiale de Santons. A 28 ans, il fait basculer la petite production familiale dans le XXIème siècle, avec toute une série d’innovation.

Leur produit : des santons, des reproductions de personnages de la Provence ancestrale, hauts de 7 cm et destinés aux crèches de Noël. Avec Gilbert, c’était "piano piano", une production "à l’ancienne" mais tout s’est accéléré avec l’arrivée de son fils : nouveaux locaux, nouveaux moules, plus pratiques, et renforcement de leur spécialité : les décors de crèches.

Toute l’année, père et fils chinent dans les villages "pagnolesques" de la région, un pont, une fontaine ou un muret qu’ils pourraient reproduire en miniature. Le résultat est bluffant de réalisme. Tout le travail d’équilibriste du fiston, c’est de moderniser l’entreprise tout en conservant le savoir-faire familial.