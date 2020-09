Les Nocturnes du 26 septembre 2020

publié le 28/09/2020 à 06:27

46 ans qu'il est aux commandes des "Nocturnes" et qu’il continue à vous envoûter la nuit avec une programmation transgénérationnelle, empreinte de ce qui se fait de mieux en musique depuis les années 60. Rendez-vous vendredi samedi et dimanche de minuit à 1h.





Programmation des Nocturnes de Georges Lang du 26 septembre 2020 :

All night train – The ALLMAN BROTHERS BAND / Album : Where It All Begins

Magnolia road – The ALLMAN BETTS BAND / (single)

More than words – EXTREME / Album : Pornograffitti

The smoke is going down – SCORPIONS / Album : Blackout

Don’t give up – Peter GABRIEL & Kate BUSH / Album : So

Bang a gong (get it on) – U2 & Elton JOHN / Album : Angelheaded Hipster

Cherry oh baby – The ROLLING STONES / Album : Black And Blue

Play with sky – Ziggy MARLEY & Ben HARPER / (Single)

Exodus (Live) – Bob MARLEY & The WAILERS / Album : Exodus

I shot the sheriff – Eric CLAPTON / Album : 461 Ocean Boulevard

Ghosts – Bruce SPRINGSTEEN / Album : Letter To You

All night train - The ALLMAN BROTHERS BAND Date : 29/09/2020 11 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > All night train - The ALLMAN BROTHERS BAND Date : Magnolia road - The ALLMAN BETTS BAND Date : More than words - EXTREME Date : The smoke id going down - SCORPIONS Date : Don't give up - Peter GABRIEL & Kate BUSH Date : Cherry oh baby - The ROLLING STONES Date : Play with sky - Ziggy MARLEY & Ben HARPER Date : Exodus (Live) - Bob MARLEY & The WAILERS Date : I shot the sheriff - Eric CLAPTON Date : Ghosts - Bruce SPRINGSTEEN Date : I shot the sheriff - Eric CLAPTON Date : 1 / 1 < > +