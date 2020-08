Les Nocturnes du 22 août 2020

publié le 23/08/2020 à 01:00

46 ans qu'il est aux commandes des "Nocturnes" et qu’il continue à vous envoûter la nuit avec une programmation transgénérationnelle, empreinte de ce qui se fait de mieux en musique depuis les années 60. Rendez-vous vendredi samedi et dimanche de minuit à 1h.



Programmation Les Nocturnes de l’été du 22 août 2020 :



Vicious – Lou REED / Album : Transformer

Let it rock – Bob SEGER & SILVER BULLET BAND / Album : Live Bullet Rec. 4/5 sept 1975

Nutbush city limits – Ike & Tina TURNER / Album : Single

Gloria – Patti SMITH / Album : Horses

Break on through (Live) – THE DOORS / Album : Single

Shakin’ all over / Spoonful / Twist & shout – THE WHO / Album : Isle Of White 1970

Woodstock (Live) – Joni MITCHELL / Album : Ladies Of The Canyon

Woodstock – CROSBY STILLS NASH & YOUNG / Album : Déjà Vu

Woodoo childs (slight return) (Live) – Jimi HENDRIX / Album : Electric Ladyland Tom traubert’s blues – Tom WAITS / Album : Small Change

