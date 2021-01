publié le 10/01/2021 à 11:20

Depuis le début de l'épidémie, des secteurs souffrent et sont à l'arrêt. On parle beaucoup du monde de la culture, des salles de sport, des restaurants ou encore des stations de ski, mais le thermalisme est également au plus mal comme en témoigne Thierry Dubois, président du CNETH (Conseil national des établissements thermaux).

Il y a plus d'une centaine d'établissements thermaux qui sont fermés, 100.000 emplois impactés et au moins 110 millions d'euros de pertes pour l'année. "On a vraiment le sentiment d'être abandonnés car nous sommes une petite filière et médiatiquement nous ne pesons pas lourds. 67% de baisse d'activité donc de recettes en moins, ce n'est plus tenable économiquement. Il nous fait des aides financières autrement il va y avoir beaucoup de dépôts de bilan dans notre filière. Nous réclamons des aides financières pour nous aider à passer ce cap difficile. La filière se développait depuis onze ans, elle investissait et tous les clignotants étaient au vert et la pandémie est venue stopper ce dynamisme", fustige Thierry Dubois au micro de RTL.