VIDÉO - "Umbrella Academy" : un trailer prometteur pour les "X-Men de Netflix"

43 femmes sont tombées enceintes et ont accouché en moins de 24 heures le même jour, donnant naissance à des individus aux capacités surnaturelles. Plusieurs de ces êtres d'exception ont été recueillis par un mystérieux père d'adoption qui a créé un groupe de super-héros baptisé "l'Umbrella Academy". Voici le pitch de la nouvelle série de Netflix qui doit sortir le 15 février prochain.



Rassembler des jeunes adultes possédant des pouvoirs incroyables dans un vieux manoir ressemble terriblement à une autre saga : celle des X-Men et le fameux institut du professeur Charles Xavier. Umbrella Academy n'est pas une histoire originale créée par Netflix mais l'adaptation d'une bande-dessinée de Gerard Way et Gabriel Bá, créée en 2007.

La bande-annonce place ces personnages très particuliers (et à la morale parfois douteuse) face à l'imminence d'une apocalypse. L'un des élèves, "N°5", dispose de la capacité à voyager dans le temps. L'une de ses promenades temporelles l'a emportée dans un monde entièrement en ruine. L'équipe a une petite semaine pour stopper l’inévitable.