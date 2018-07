VIDÉO - "Dragon Ball FighterZ" : l'héritier parfait d'une saga adaptée depuis 1986 ?

publié le 27/01/2018 à 09:30

Vous vous rappelez certainement de Dragon Ball Z. Le dessin animé tiré du manga d'Akira Toriyama est devenu un véritable phénomène en France en 1990 grâce à la puissance de feu du Club Dorothée. Ce succès a naturellement suscité l'appétit des créateurs de jeux vidéo. Depuis 1986 et les premiers jeux Dragon Ball sur la Nes de Nintendo et la console oubliée Epoch, on compte plus de 70 jeux estampillés Dragon Ball.



En 2018, un tout nouveau jeu, Dragon Ball FighterZ propose enfin de faire vivre aux joueurs les sensations des combats épiques de la série animée. Même design, mêmes scènes, mêmes personnages, bruitages et attaques. Chaque téléportation, transformation en Super Saiyan ou Kamehameha est certain de faire vibrer votre fibre nostalgique. Il faut dire qu'on partait de loin...

Du jeu de combat vintage et peu réactif sur Super Nes, Dragon Ball Z : Super Saiya Densetsu (1992) au jeu de plateforme et de combat pixelisé, mais efficace sur GameBoy Advance Dragon Ball: Advanced Adventure (2004), chaque console et décennie a été bénie ou maudite par des adaptations plus ou moins réussies.

Avec les derniers jeux comme Dragon Ball Xenoverse 2, la technologie commençait à offrir l'expérience de jeu rêvée par les joueurs. Un rêve réalisé en 2018 avec Dragon Ball FighterZ. Une réussite qui semble faire l'unanimité des fans et critiques. Technique mais accessible, terriblement fidèle à l’animé que beaucoup connaissent, varié et jouissif dans sa maîtrise des effets d'impact... Le titre a tout d'une perle.



Dragon Ball FighterZ sort ce vendredi 26 janvier 2018 sur PC, PlayStation 4 et XBox One