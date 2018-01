publié le 19/01/2018 à 18:09

Qui n'a pas rêvé de recevoir enfin sa lettre de Poudlard, la célèbre école de sorcellerie cachée au fin fond de l'Écosse ? N'importe quel lecteur de Harry Potter a sans doute imaginé ce que sa vie serait s'il n'était pas un simple Moldu. Mais Moldus nous sommes et sans baguettes magiques, il ne nous reste que la technologie pour réaliser nos rêves de sortilèges.



Le studio Portkey Games, en partenariat avec la Warner qui détient les droits des films Harry Potter, viennent de développer un jeu destiné aux smartphones et tablettes. L'application baptisée Harry Potter: Hogwarts Mystery (Le Mystère de Poudlard) ambitionne de faire vivre aux joueurs toutes les aventures que pourrait expérimenter un étudiant de la célèbre école de magie pensée par J.K. Rowling. La lettre, la baguette, le Choixpeau, les cours, les mais et les rivaux... Ce jeu propose une expérience qui devrait concurrencer celle du jeu de Niantic sur le modèle de Pokémon Go.

Harry Potter: Hogwarts Mystery sortira sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) courant 2018.