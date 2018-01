publié le 04/01/2018 à 18:28

L'année 2017 sera difficile à égaler tant elle fut riche en sorties de qualité au rayon jeux vidéo. Le paysage a déjà grandement évolué avec le lancement de nouvelles consoles qui repoussent ou transforment les expériences de jeux. Sony a sorti sa PlayStation 4 Pro et Microsoft sa XBox One X pour permettre des affichages encore plus pointus.



Face à cette course à la puissance et au photo-réalisme, Nintendo a pris le contre-pied gagnant en asseyant sa Switch comme "la" nouvelle console en vue. Moins puissante mais portable et audacieuse avec son architecture modulable.

L'année 2017 fut une grande année pour la firme de Kyoto qui a profité de quelques titres magistraux comme The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 ou Mario Kart pour séduire les consommateurs.

D'autres studios n'étaient pas en reste avec de grands jeux comme le phénomène PlayerUnknown's Battlegrounds, la suite de Destiny, des blockbusters comme Horizon Zero Down ou un Assassin's Creed Origin bien réalisé, les bijoux japonais NieR Automata ou Persona 5 ou encore Divinity : Original Sin II qui saura satisfaire les "rôlistes" exigeants sur PC. Que mettre dans sa console ou son PC l'année prochaine ?

1 - Monster Hunter World

> [ Monster Hunter: World ™ ] - Bande annonce - PS4, XBOX ONE, PC

Un terrain de jeu immense, des chasseurs aux armes démesurées et des animaux gigantesques à traquer, piéger et combattre. Voici la recette gagnante de la saga Monster Hunter qui cartonne au Japon depuis des années. L'aventure est cette fois portée sur les consoles nouvelles génération et dans le monde entier. Préparez-vous à céder à la tentation.

Monster Hunter World sera disponible sur PS4 et XBox One le 26 janvier 2018.

2 - Dragon Ball FighterZ

> DRAGON BALL FIGHTERZ : TRAILER #3 [ FRANÇAIS ]

Le jeu de combat en 2D concocté par Bandai Namco promet de réaliser les combats dont rêve tout fan de Dragon Ball Z qui se respecte. Affrontements explosifs entre amis avec vos personnages préférés, mode "histoire" pour peaufiner sa technique en solo avec quelques cut-scènes ciselées, Dragon Ball FighterZ s'annonce comme une orgie de muscles saillants et de boules d'énergie colorées. À déconseiller aux pacifistes épileptiques.



Dragon Ball FighterZ sera disponible sur PC, PS4 et XBox One le 26 janvier 2018.

3 - Far Cry 5

> Far Cry 5 - Trailer d'Annonce [OFFICIEL] VF HD

Ambiance Amérique profonde, monster trucks et mouvement sectaire pour ce nouveau volet de Far Cry. Vous incarnerez un shérif dont la petite ville du Montana vient d'être envahie par un gourou et ses fidèles, tous persuadés que la fin du monde approche. Violence, armes, avions, animaux sauvages... Far Cry 5 devrait proposer un monde encore plus riche et vivant et toujours aussi fun si vous aimez faire exploser des choses de façon inventive.







Far Cry 5 sera disponible sur PC, PS4 et XBox One le 27 mars 2018.

4- God of War

> GOD OF WAR 4 Bande Annonce (E3 2017)

C'est la fin de l'aventure en solo pour Kratos. C'est un duo père-fils qui affronte les créatures de la mythologie scandinave pour cette suite (qui n'en est pas vraiment une) de la saga de destruction qui a fait la joie des possesseurs de PlayStation 2 et 3 ces dernières années. Le jeu s'annonce plus coopératif et scénarisé que jamais. Sortez votre hache et affrontez les spectres et géants mythiques des légendes du Nord de l'Europe.



God of War est attendu sur PS4 au premier semestre 2018.

5- Yoshi

> Yoshi for Nintendo Switch - Official Game Trailer - Nintendo E3 2017

Nintendo n'avait pas encore exploité la licence adorable du meilleur destrier de Mario : Yoshi, le reptile vert qui se balade toujours avec quelques œufs aux pois verts. Yoshi devra affronter quelques ennemis et des objets du quotidien dans ce jeu de plateforme ultra coloré et familial qui ne manquera pas d'accompagner vos voyages dans les transports en commun grâce à la portabilité de la Switch.



Yoshi est attendu sur Switch courant 2018.

6- Marvel Spider-Man

> Marvel’s Spider-Man - PGW 2017 Teaser Trailer | PS4

Si l’esprit des jeux Assassin's Creed ou Batman Arkham vous séduit, Marvel Spider-Man pourrait bien être le jeu pour vous. Il offre une histoire et une narration cinématographique qui plaira aux amateurs des films de super-héros, de l'infiltration et de l'action pour ceux qui aiment les jeux dynamiques. Il faudra espérer que le jeu tienne ses promesses, que les sensations soient bonnes en virevoltant entre les gratte-ciels et que les actions en "quick time event" (appuyer sur une touche au bon moment) soient rares.



Marvel Spider-Man est attendu sur PS4 courant 2018.

7- Red Dead Redemption 2

> Red Dead Redemption 2: Official Trailer #2

Des chevaux, des revolvers et le Far West. Le jeu, dont le premier volet a été un succès critique et commercial, se situera avant les événements du premier jeu, lorsque John Marston décide de quitter sa bande de hors-la-loi pour vivre paisiblement avec sa femme Abigail et son fils Jack. Le jeu devait sortir à la fin de l'année 2017 mais un retard a repoussé notre plaisir de quelques mois. Prions que ce soit pour la bonne cause.



Red Dead Redemption 2 sera disponible sur PS4 et XBox One au seconde semestre 2018.

8- Detroit: Become Human

> Detroit: Become Human - Trailer d'annonce en français | 2018 | Exclu PS4

Il s'agit du jeu le plus cinématographique de notre sélection. Le studio à l'origine de ce quasi film était déjà aux manettes de Heavy Rain ou Beyon: Two Souls. On garde donc la même patte pour cette histoire où des androïdes plus vrais que nature évoluent dans un Detroit futuriste, froid et angoissant. Detroit: Become Human se veut comme une expérience émotionnelle et un conte philosophique sur l'humanité et l’intelligence artificielle.



Detroit: Become Human sera disponible sur PS4 courant 2018.

9- Code Vein

> CODE VEIN Gameplay (2018)

Le jeu est un mélange entre Dark Souls et God Eater. Très souvent qualifié de Dark souls version animé, le titre proposera une aventure difficile au sein d'un univers sombre. On est loin du style gothique des jeux From Software. Pas de forteresses désolées et de héros cadavériques dans Code Vein. Vous contrôlerez un héros au style manga très prononcé accompagné en permanence d'une jeune femme. Combats ardus et punitifs, sortilèges et capacités vampiriques seront au rendez-vous. Prions que cet ersatz ne soit pas qu'une pâle copie.



Code Vein sera disponible sur PC, PS4 et XBox One courant 2018.

10- Anthem

> Anthem Official Gameplay Reveal

Anthem pourrait bien être le jeu le plus prometteur de l'année. Ses trailers donnent très envie de se plonger dans son monde futuriste pour ne jamais revenir. Chaque joueur incarnera un Freelancer, sorte de soldat/mercenaire équipé d'un exosquelette lui permettant de voler et de réaliser toutes sortes d'actions dans un monde ouvert taillé pour le mode multijoueur. Le jeu semble mélanger des aspects de Destiny, comme le système de classes et d'améliorations typique des RPG, et de Monster Hunter. Un titre pour les amoureux de la découverte, de l'action et des parties entre amis.



Anthem sera disponible sur PC, PS4 et XBox One fin 2018.



11 - Kingdom Hearts III

> KINGDOM HEARTS III – D23 2017 Toy Story Trailer

Cela fait des années (des années !) que les fans de Kingdom Hearts attendent ce troisième épisode du jeu qui mélange habilement l’univers des films Disney et des jeux Final Fantasy. Après moult remakes, les joueurs vont enfin retrouver Sora et sa petite troupe pour faire face à Xehanort. Keyblades, sortilèges et action à gogo attendent les fans. Leur patience pourrait être récompensée en 2018.



Kingdom Hearts III est espéré sur PS4 et XBox One en 2018.

12- The Last of Us 2

> The Last of Us Part II - Teaser Trailer #2 | PS4

Joel et Ellie sont de retour. Dans la suite rêvée par les fans du premier Last of Us, chef-d'oeuvre absolu, on reprend l'histoire là où on l'avait laissée. Notre duo de choc affronte toujours un monde post-apocalyptique peuplé de zombies terrifiants mais quelque chose semble brisé dans la dynamique du groupe. Le premier volet se concentrait sur la survie et la quête d'un remède pour l'humanité. Avec la fin que l'on connaît (ou qu'on vous invite à découvrir) du premier jeu, 1.000 surprises pourraient bien surprendre les joueurs dans cette suite qui n'a toujours pas de date de sortie claire.



The Last of Us 2 est espéré sur PS4 et XBox One en 2018.

13- Le nouveau From Software

> FROM SOFTWARE NEW GAME Teaser Trailer (The Game Awards 2017)

Dans la catégorie "mystère", voici le prochain titre de From Software. Un simple teaser a été dévoilé pour l'heure par le studio responsable de la saga Dark Souls et de Bloodborne. Si l'univers horrifique, réaliste, fait de sang, d'os et de mécanismes étranges évoque un Bloodborne 2, nul ne pourrait le jurer. From Software devrait en dire plus sur son prochain jeu dans les mois à venir.



Un tout nouveau projet pourrait prendre plusieurs années avant une sortie mais un Bloodborne 2 pourrait arriver à la fin 2018/début 2019. Le studio dispose déjà de la base (univers, personnages, système) du très populaire premier jeu pour accélérer un éventuel développement de cette franchise.



Ce jeu est espéré (c'est un vœu pieu) fin 2018.