publié le 25/10/2017 à 11:25

Avant d’être une franchise lucrative et l’une des pierres angulaires de l’univers partagé de Marvel, le "Marvel Cinematic Universe" (MCU), il est bon de rappeler que Thor et la culture asgardienne s’étalaient dans les pages de comics.



Créée, à l’instar de tant d’autres super-héros, par le trio Stan Lee/Jack Kirby/ Larry Lieber, la divinité super-héroïque n’était toutefois pas la figure la plus connue des Avengers avant d’être déclinée dans les salles obscures.

Et pourtant, le personnage apparu pour la première fois en 1962 en bande dessinée jouit d’un univers riche aux influences mythologiques évidentes qui mérite amplement le coup d’œil. Alors, pour mieux comprendre le dieu nordique et plus précisément les enjeux de ses nouvelles péripéties cinématographiques dans Thor : Ragnarok, voici notre humble sélection d’ouvrages à (re)lire.



"Thor - Season One", pour se familiariser avec le personnage

Exilé sur Terre sous l’apparence d’un médecin lambda, le dieu Thor doit mettre de côté son ego et partir à la découverte de lui-même et ses pouvoirs. Season One est cette gamme de comics qui propose de (re)découvrir les balbutiements des mastodontes de l’écurie Marvel.

"Thor : Season One" Crédit : 100% Marvel/Panini Comics Kids

Force est de constater que cet axe centré sur Thor le fait plutôt bien, tant il offre une relecture moderne des origines du dieu du Tonnerre et initie à merveille les néophytes du genre. Et permet ainsi de mieux comprendre le héros et son fonctionnement, lui qui réagit le plus souvent comme un mortel faillible plutôt qu’une invincible divinité.

"Thor - Ragnarok", pour mieux cerner l'univers et ses références mythologiques

Un arc narratif qui tourne autour du fameux cycle éternel de Ragnarok, soit la naissance, la mort et la résurrection des dieux Asgardiens. Un mouvement auquel le héros blond, orphelin de son père, Odin, veut mettre fin. Une décision qui ne serait pas sans conséquences, puisqu’elle entraînerait de facto la disparition du panthéon d’Asgard...

"Thor : Ragnarok" Crédit : Marvel/Panini Comics

Plus qu’une énième réinterprétation du combat quasi shakespearien opposant Loki à son demi-frère Thor, le lecteur en prend plein les mirettes avec ce maelström efficace d’anciens contes nordiques et de réflexions philosophiques. Bref, une épopée épique comme les aficionados de comics les aiment !

"Planet Hulk", pour comprendre l'affrontement contre Hulk

Sans doute lèverez-vous un sourcil à cette proposition, ne comprenant ce que cet arc dédié au géant vert fait au sein d’une sélection réservée à Thor. Et pourtant, cette série de comics est essentielle pour comprendre Thor : Ragnarok !

"Planète Hulk" Crédit : Marvel/Panini comics

Dans cette saga cosmique, Hulk est envoyé loin de la Terre pour la protéger de ses excès de colère, rendant le personnage indomptable. Sauf qu’au lieu d'atterrir sur une planète paisible, notre héros débarque dans un monde en sang, où il devient, par la force des choses, un gladiateur redoutable et redouté au service de l’empereur local.



À défaut d’avoir un film tout à sa gloire, les amateurs du colosse verdâtre devront de contenter d’une adaptation partielle de ses pérégrinations dans Thor : Ragnarok. Mieux que rien, d’autant plus qu’il se murmure que la maison des idées pourrait bien étoffer l’importance de Hulk dans les prochains Avengers. A suivre…

Bonus : "Thor : Ragnarok - The Art of the Movie"

Le cadeau de noël idéal pour les férus de Thor, même s’il ne s’agit pas d’une bande dessinée à proprement parler. Les artbooks des Univers Cinématographiques Marvel restent des objets précieux dont les collectionneurs raffolent. Et pas seulement pour la dimension "rare" du produit.

Marvel's Thor: Ragnarok - "The Art of the Movie" Crédit : Marvel Comics

Doté de sublimes images qui parlent souvent bien plus que les mots, ces recueils d’illustrations sont, finalement, aussi précieux que les comics. À noter toutefois que ces ouvrages ne sont que rarement traduits en version française et distribués le plus souvent à des prix onéreux. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenus.